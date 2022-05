Colo Colo y Ñublense animaron un opaco partido en el Estadio Monumental que terminó con igualdad entre los punteros del Campeonato Nacional. El periodista deportivo Felipe Bianchi fue critico por el rendimiento del cuadro albo en la cual apuntó sus dardos a la estructura de juego en la que ha decaído el equipo.

“Yo creo que hoy fue más que el tema físico. Es un momento complejo para el plantel de Colo Colo en lo colectivo e individual porque vi un equipo sin ideas, aunque tuvo más la pelota y daba la impresión de que iba a generar más en el primer tiempo, en el segundo ya no”, comenzó analizando el comunicador.

Pero no fue todo, producto de que también agregó que “Colo Colo ya no se ve un equipo que en la estructura de juego tenga demasiada variedad como para llegar, entonces si andan bajo como Solari (Pablo) o el mismo Lucero (Juan Martín) por poner dos ejemplos, le cuesta muchísimo llegar a Colo Colo”.

Colo Colo y Ñublense cerraron la primera rueda con un empate sin goles. (Foto: Agencia Uno)

Fue en esta misma línea donde el profesional contempló que “Cuando no está Suazo (Gabriel) siempre se nota porque es una variante importante por la banda izquierda. Opazo (Óscar) jugó bastante contenido hoy, no pasó casi nunca. Rojas (Jeyson) pasó un poco más, que incluso los dos fueron llamados a la selección, pero no tuvieron gran volumen por las bandas”.

Y, para finalizar con respecto a su opinión, el periodista comentó que “Hoy casi no remataron desde fuera como suelen hacer a veces Fuentes (César), Pavez (Esteban) o Gil (Leonardo) y arriba la verdad es que están muy opacos porque recibe la pelota Solari y tu presientes que, da lo mismo lo que presienta uno, pero el que está marcando piensa lo mismo, que te va a tratar de enganchar por la derecha y hace justamente eso y le terminan quitando la pelota porque siempre hace lo mismo. Le pasó de nuevo a Solari eso hoy se ven como descontentos”, sentenció durante el programa de ESPN Chile.