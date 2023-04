Fernando de Paul dejó en la suplencia a Brayan Cortés por decisión técnica. El Tuto sabe que tiene condiciones para ser el titular en Colo Colo y no se siente actor de reparto en el Cacique

Fernando de Paul no se achica ante Bryan Cortés en Colo Colo: "En mi cabeza no está la palabra suplente"

Fernando de Paul quiere ser protagonista en Colo Colo y con dos buenas presentaciones en el fútbol chileno, hasta el momento, le está dando la razón a Gustavo Quinteros. El DT del Cacique no tuvo miedo en sentar en el banco de suplentes a Brayan Cortés. Más allá de una cuestión física, el estratega albo le dio la oportunidad al meta por su constancia y sus presentaciones en la meta del cuadro popular.

De Paul fue elegido como la figura del partido por la señal televisiva y, claramente, el portero impidió la caída de la retaguardia de Colo Colo en un par de mano a manos que le tapó a Lucas Passerini. El arquero está conforme con su nivel y fue claro en decir que no está ni ahí en ser actor de reparto en el actual campeón del Torneo Nacional.

"La continuidad para todo jugador es muy importante. Venía con mucha continuidad varios años. En Everton me había tocado jugar casi todo el torneo y fue un buen año. Es complicado y sabía a lo que venía. En mi cabeza no está la palabra suplente. Si pensara en eso, me perjudicaría yo mismo y también a mis compañeros", disparó en TNT Sports.

Además, el Tuto fue claro a la hora de la batalla por el puesto con Brayan Cortés en el Cacique. "Sé que adelante en estos partidos que pasaron y hace varios años está Brayan, que es un arquero de Selección y un líder positivo para el grupo. Cuando digo que sabía a lo que venía, es porque sabía como era la competencia y que me iba a servir a mí para crecer".

Fernando de Paul fue clave en el empate de Colo Colo ante La Calera (Photosport)

El exjugador de la Universidad de Chile está enfocado en ser un protagonista en Colo Colo. No quiere medias tintas y va por los guantes de titular en buena lid con Cortés. "Todavía tengo mucho para dar, porque aún soy joven. Cumplí 32 y aún creo que quedan 10 años más", expresó entre risas De Paul.

El actual arquero de Colo Colo, ahora, podría ver acción ante Boca Juniors y sacar más réditos a su experiencia. Al menos, Quinteros sabe que puede ser una prenda de garantía. "Creo que mejoramos lo del partido anterior, nos faltó para poder ganar. Por suerte no se perdió y dejamos el arco en cero, que es una de nuestras fortalezas ultimamente", deslizó.

El Tuto sabe que se puede ser considerado para Libertadores ante Boca Juniors y el meta se enfoca para eso. "Ahora, pensar en lo que viene. Son muchos partidos y hay que estar de la mejor manera para poder ser una opción. Cuando se juegan muchos duelos, el técnico va rotando, pero hay que estar preparado para eso", avisó De Paul.