Colo Colo ya lentamente comienza a cerrar su exitosa temporada 2022, la que le dejó la obtención del Campeonato Nacional y pone sus ojos para el 2023, en donde los directivos del conjunto ‘Albo’ ya comienzan a revisar nombres que podrían incorporarse a la plantilla adiestrada por Gustavo Quinteros.

Dentro de toda la danza de nombres que ha salido en estas últimas semanas en Colo Colo, ha sido el del delantero de Magallanes, Yorman Zapata, quien en esta jornada conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ en Radio Futuro y se refirió a lo que ha sido este rumor que lo liga al reciente campeón del fútbol chileno.

“Lo de Colo Colo se ha dicho y han comentado cosas, pero conmigo principalmente no ha habido acercamientos”, partió señalando Zapata.

Excavando sobre aquello, la figura del conjunto ‘Carabelero’ detalló que hoy por hoy está netamente enfocado en lo que será la final de la Copa Chile junto a su equipo ante Unión Española y después de aquello, podrá analizar todas las propuestas que tenga pensando en el 2023.

Yorman Zapata habla ante los rumores que lo vinculan a Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Si le han hablado al club o alguna cosa así, la verdad es que yo no me he dado cuenta. Ahora estoy enfocado en lo que será la final de la Copa Chile y ya después de ahí, miraré lo que pueda pasar”, detalló en Radio Futuro.

Finalmente, Zapata recalca en que hasta día de hoy no ha conocido algo oficial ante el posible interés que tiene Colo Colo en él, explicando que aquello solo lo ha visto en las redes sociales.

“De momento no me he dado cuenta sobre lo de Colo Colo, solo lo que se habla en las redes sociales y todo eso, pero conmigo no han tenido contacto”, finalizó.