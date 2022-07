El ex jugador de Colo Colo en la década de los 90 y 2000 se refirió al trascendental compromiso que tendrán los albos ante Universidad de Chile por el Superclásico, asegurando que la meta a largo plazo del Cacique es ser campeón y, si no se logra, sería un fracaso.

Frank Lobos le pone presión a Colo Colo en la antesala del Superclásico pensando a largo plazo: "Si no sale campeón, es un fracaso"

Colo Colo está encendido en el Campeonato Nacional 2022 y busca quedarse con la corona de campeón tras casi cinco años de sequía en donde Universidad Católica ha mandado en solitario en ese ítem.

De momento, el Cacique marcha primero en el torneo con Ñublense y Curicó Unido como escoltas. Si bien aún queda campeonato por delante, antes, los albos deberán viajar hasta Talca para enfrentar a Universidad de Chile este domingo en una nueva versión del Superclásico chileno.

“El clásico puede ser dispar porque son clubes con momentos diferentes. Colo Colo está fortalecido moralmente a diferencia de Universidad de Chile. Es un equipo que propone”, dijo el ex jugador de Colo Colo, Frank Lobos en conversación con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports.

Colo Colo quiere seguir celebrando ante Universidad de Chile. | Foto: Agencia UNO

En el contexto del partido, Lobos criticó cómo ha cambiado los escenarios de este tipo de compromisos: “Es poco motivador el aforo de 7 mil personas, antes jugábamos ante 80 mil. Es lindo jugar a estadio lleno, pero los desmanes y la agresividad de la gente no lo permite. Debemos cambiar nuestra educación social sobre ir al estadio”.

Pensando en una meta a largo plazo, el ex albo no se complica: “Colo Colo tiene la obligación de ser campeón, sino se traduce a fracaso. Te enseñan desde categorías menores, desde la sub 8 en adelante, te crías con ese objetivo”.

Azules y albos se medirán este domingo a partir de las 13:30 horas de Chile continental en la búsqueda de quedarse con el partido más importante del balompié nacional, el cual puede dejar a Colo Colo más puntero que nunca y a la U entrampada en la parte baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022.