El ex futbolista de Colo Colo, Gabriel Mendoza, habló con Bolavip Chile acerca de la complicada situación que vive Jordhy Thompson tras la denuncia de su expareja.

Por segunda vez, Jordhy Thompson recibió una denuncia por parte de su ex pareja, Camila Sepúlveda, que fue difunda en las en redes sociales y que se ganó todo el repudio de los hinchas de Colo Colo ante los presuntos hechos de violencia de género del canterano albo.

Tras esta situación, desde el club en cuestión tomaron cartas en el asunto y decidieron separar nuevamente al oriundo de Antofagasta del primer equipo, todo hasta cuando se sepa más detalles de la denuncia. Además, el jugador de 18 años tendrá que volver a la Casa Alba y se le hará una investigación interna por parte de la institución.

Thompson está en el ojo del huracán tras una nueva denuncia de su expareja | Foto: Photosport

Ante este tema, el histórico Gabriel "Coca" Mendoza contestó el llamado de Bolavip Chile y le mandó un consejo al joven futbolista.

"Es un tema bastante complicado donde no conviene meterse más allá porque uno no sabe la relación de los dos, pero si hay que ayudar a Jordhy que es un cabro joven y que le queda mucho por aprender en la vida. No es bueno echarle bencina al fuego", comenzó diciendo el campeón de la Copa Libertadores 1991.

"Además, agregó que "la institución tiene que ayudarlo de forma psicológica y ver un apoyo para ver una manera que él pueda salir de este caso".

"Desde afuera es imperdonable lo de agredir a una mujer, se tiene que respetar hasta el final a una muher y hay que ayudarlo. Thompson tiene que reconocer sus errores que ha cometido hasta el día de hoy y ver un especialista para que lo ayude", cerró el exlateral.