Colo Colo le dijo adiós hace unas semanas a uno de sus más importantes jugadores en esta última temporada, tratándose del uruguayo-peruano, Gabriel Costa, quien decidió cambiar de aires y retornara al fútbol peruano para defender la camiseta de Alianza Lima, decisión que se le hizo muy compleja de tomar.

Durante esta jornada, el Seleccionado Peruano dialogó con TNT Sports e hizo un repaso de lo que fue su estadía por Colo Colo, en la que agradeció a Mario Salas por confiar en él para llevarlo al ‘Cacique’ y confiesa que vivió muy lindos momentos dentro del club, llevándose grandes amistades.

“Es una emoción gigante de haber estado en este club, primero que nada, agradezco a Mario Salas que fue el que hizo lo posible para que yo esté acá. Después el país es extraordinario, me encantó todo. Mucha emoción, pasé momentos lindos y malos, como es la vida. Me llevo amigos y gente muy lindo. Agradezco a todos”, partió señalando Costa.

Desmenuzando lo que fueron sus inicios, el delantero comentó lo que fue su proceso de adaptación al club, algo que le costó en demasía y que luego de aquello, le tocó afrontar un momento complejo dentro del ‘Popular’, en la que tuvo que pelear por la permanencia en la primera división, uno de sus momentos más duros dentro de su carrera.

Costa activa su modo sad tras su partida de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Cuando llegue no era el que yo quería ser. Fue un tema de preparación y justo llega el momento en el que llega Gustavo Quinteros, me preparé para esa oportunidad, quise entrenar y jugar todos los partidos. Siempre había que poner la frente en alto y dispuesto para estar, lo podía hacer bien o hacer mal, pero siempre quería estar. No se lo recomiendo a nadie estar en esa situación (del descenso)”, detalló en TNT Sports.

Finalmente, Costa indicó que después de la tormentosa situación que les tocó vivir, el solo apareció en Colo Colo, en donde pudieron hacer dos grandes campañas, que capitalizaron en esta última temporada con un título nacional, algo que Basilio valora en poder haber dejado una gran alegría la gente.

“Después se vino todo redondo, donde nos preparamos para obviamente poner al club en donde se merece, como está el club hoy en día, la gente lo disfruta y está feliz, eso queríamos hacer. Cambiar eso me hace sentirme orgulloso”, cerró.