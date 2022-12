Dentro de lo que ha sido la conformación de la plantilla de Colo Colo para el 2023, los ‘Albos’ sufrieron la estrepitosa partida del uruguayo-peruano, Gabriel Costa, quien tenía todo acordado para renovar, pero una sorpresiva oferta de Alianza Lima hizo que todo cambiara de manera rápida y gestó la salida del volante.

Durante esta jornada, Costa rompió el silencio tras su salida de Colo Colo y dialogó con TNT Sports en lo que son sus últimas horas en nuestro país, en donde señaló que se siente triste por su partida, pero ilusionado por su nuevo desafío.

“Es un poco triste, pero así es el fútbol, así es la vida, uno toma decisiones y en base a la familia también para que nos vaya bien. Fue una decisión familiar y estamos felices por la decisión”, partió señalando Costa.

Profundizando en lo que fue su paso por los ‘Albos’, el Seleccionado Peruano agradeció a todos los que buscaron su permanencia en el ‘Cacique’ para esta temporada y explicó que su salida de Colo Colo fue algo netamente personal.

Costa se va con pena de su salida de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Primero que nada agradezco a la gente del club, a los trabajadores, a Gustavo (Quinteros) y Daniel (Morón) que hicieron fuerza para que yo me quedara. Lo de después ya fue decisión propia, sorpresiva también para mí, en donde cambió todo en pocas horas. Fue una decisión personal y familiar donde nos sentamos, conversamos y llegamos a un acuerdo”, detalló.

Tras consumar su salida, el jugador indicó que el tomar esta decisión fue compleja, pero el ‘acuerdo’ con Colo Colo para su renovación no lo tenía 100% convencido de poder mantenerse, algo que conversó con su familia.

“Fue una decisión dura porque obviamente nos queríamos quedar, pero de la forma no estábamos del todo contento con el acuerdo, hubo puntos donde yo tampoco estaba muy de acuerdo, pero si me fui dolido, porque me quería quedar, mi familia y mi hijo se quería quedar. Hay decisiones que tomar y lamentablemente es para salir”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Costa indicó que las tratativas de poder seguir en Colo Colo fueron claras, pero que en un abrir y cerrar de ojos todo cambió tras la propuesta de Alianza Lima, la que hizo cambiar todo el escenario de su futuro para el 2023.

“El contrato estaba bien, luego cambió todo en horas rápidas, en donde la decisión es propia, Alianza Lima hizo lo posible por tenerme, estoy agradecido de lo que hicieron por tenerme. Es una decisión propia”, cerró.