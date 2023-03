Gabriel Mendoza lamenta el gol de arco a arco que le hicieron a Colo Colo: "Yo me voy expulsado, no doy la vuelta al mundo con ese gol estúpido"

Colo Colo tuvo una magra jornada en su visita a Cobresal en El Salvador, porque además del mal juego mostrado, el equipo no sólo perdió siendo avasallado por el rival, además, sufrió de un gol casi imposible de arco a arco.

Gabriel Mendoza analiza el momento de los albos y se detiene para recordar el tanto del arquero minero Leandro Requena, asegurando que en los pies de Brayan Cortés, hubiera hecho otra cosa diferente.

"Yo creo que a Cortés, no sé lo que le pasó, pero por último yo me voy expulsado, no doy la vuelta al mundo con ese gol estúpido, porque uno se queda con ese gol que se comió", indica.

Igualmente el Coca reconoce el aporte del arquero de Colo Colo asegurando que "nos salvó de la goleada en el desierto y eso sí hubiera sido un bochorno, nos salvó, tuvo cuatro mano a mano en el primer tiempo, dos en el segundo, pero lamentablemente queda en la retina ese gol que va a entrar al récord Guinnes

Gabriel Mendoza cree que Colo Colo no está en crisis (Agencia Uno)

Coca Mendoza: "Colo Colo no está en crisis, pero debe volver Falcón"

Gabriel Mendoza le hace una directa solicitud al entrenador Gustavo Quinteros, y es algo que piensa la mayoría de los hinchas del Cacique, la vuelta de un relegado a la banca.

"Para mi hace rato debió volver Falcón, el castigo se lo dio Quinteros por lo que le pasó ante Coquimbo, pero debe volver, es una sandía calada y que va a reforzar mucho la defensa", argumenta.

Además el Coca cree que es aventurado hablar de crisis. "No sé si en crisis, pero estamos pasando un mal momento, sería preocupante perder ante la Católica, pero no le llamaría crisis, los refuerzos no han andado y son un dolor de cabeza para la hinchada y el DT", cerró.