Universidad de Chile sigue en el camino del triunfo. Los Azules vencieron por 1-0 a Unión La Calera en el Estadio Nacional y se mantienen en el liderato del Campeonato Nacional 2025. Pese al resultado positivo, Cristián Caamaño no queda conforme con la performance frente a los Cementeros.

De hecho el periodista en Radio Agricultura resaltó que Charles Aránguiz también queda con una alerta. “El mismo Aránguiz reconoce, esto es un llamado de atención. Ojo, más allá de que puede quedar tranquilo el técnico, es un llamado de atención”, opinó el periodista.

“Hay enormes diferencias entre uno y otro y terminar jugando prácticamente con todos tus jugadores en el área propia ante Unión La Calera no es la mejor sensación. Él (Aránguiz) dice, hay que estar preocupado, esto no puede volver a pasar”, agregó Caamaño.

El profesional de las comunicaciones también se refiere a la goleada ante Ñublense: “Claro, la sensación de boca del partido anterior fue distinta por los cinco goles, pero recordemos lo que pasó en el primer tiempo, 0-0 hasta que después en el segundo Ñublense no hizo cambios y la U aprovechó esa desorganización defensiva. Pero hoy La Calera más allá de quedar en desventaja rápido, no se desesperó, siguió fiel al libreto y eso hizo que la U finalmente no supiera encontrar respuestas a lo que le planteó La Calera”.

Además, menciona que los dirigidos por Gustavo Álvarez no tuvieron un mejor funcionamiento: “La U tiene individualidades mucho mejor que la Calera y eso no se notó en la cancha, no se notó un mejor funcionamiento de parte de la U. No sé notó esas individuales que tiene la U en el papel”.

Universidad de Chile venció 1-0 a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán. (Foto: Photosport)

Cristián Caamaño muestra preocupación con Universidad de Chile con miras a la Copa Libertadores

El periodista considera que a nivel internacional no se perdonaría una performance como la que tuvo Universidad de Chile frente a Unión La Calera: “Lo preocupante es que este tipo de rivales en la Copa Libertadores no te perdona. Hoy sí te puede perdonar la Calera porque tiene muchos jugadores que no tienen un recorrido muy importante en Primera División”.

“Pero un equipo de un linaje un poquito más alto te hace pasar pesadilla tanto a nivel local como internacional. Ojo, los resultados muchas veces tapan algunos problemas de funcionamiento. Lo dijimos. Ojo el 5-0, no hay que levantar bengalas ni mucho menos, es un partido que se abrió después de la expulsión. Hoy la U no tuvo respuestas ni colectivas ni individualidades ni para jugar con el marcador a su favor desde el minuto 1, y jugar de manera mucho más tranquila con el marcador en ventaja”, complementó.

Por último, el comentarista aseguró que no vio respuestas de los Azules ante los Cementeros: “Eso es lo que llamó la atención de un equipo que tiene que tener respuesta para este tipo de situaciones que te plantea un equipo como Unión La Calera, hoy por para desgracia de Álvarez y sus dirigidos no las tuvo”.