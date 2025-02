Ignacio Vásquez fue uno de los jugadores de Universidad de Chile que disputaron el reciente Sudamericano Sub-20. Si bien el equipo del Nico Córdova donde “Nacho” disputó buena cantidad de minutos quedó colista del hexagonal final, el jugador de 18 años ya está 100% enfocado en su presente con los azules.

En la previa del duelo entre el “Romántico Viajero” y Unión La Calera en el Estadio Nacional, el joven atacante conversó con Bulla Reacts donde dejó sus sensaciones para este 2025 con el “Bulla”.

En sus declaraciones, el delantero se refirió a lo que significa para él compartir camarín con grandes ídolos como lo son Charles Aránguiz y Marcelo Díaz: “Jugar con esos jugadores que uno veía en la tele cuando chico es un sueño. Lamentablemente el año pasado tuve una lesión un poco grave, pero ahora voy a entrenar y voy a matarme para poder jugar porque eso es lo que quiero”.

Posteriormente, sobre su carrera en la Universidad de Chile, agregó: “Siempre he sido de Santiago pero jugué en Cobresal todas las inferiores. Después del Sudamericano sub 17 me compró acá la U y se fue dando la posibilidad de llegar al primer equipo así que feliz”.

Los deseos de Nacho Vásquez con la U

También tuvo tiempo para hablar sobre sus grandes referentes tanto en la U como a nivel internacional: “En Chile hubo grandes jugadores. Acá tenemos dos, Aránguiz y Díaz, no juegan en mi posición pero los admiro mucho. Siempre aprendo de los mejores”. Y sobre su figura a seguir, dijo: “A gusto personal, Neymar”.

El joven atacante de los azules tiene grandes aspiraciones para la Copa Libertadores (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Fue allí cuando se detuvo para hablar de sus grandes sueños con la camiseta de los azules: “Acá quiero triunfar en la U, consolidarme bien. Salir campeón de nuevo, hacer un buen papel en Libertadores... Siempre Europa es lo más bonito pero un paso por Argentina o Brasil también sería bueno”.

Finalmente, sobre los eventuales rivales para la Copa Libertadores, se agigantó y declaró con seguridad: “Eso es lo menos importante. Estar en Libertadores es algo hermoso, con el grupo que tenemos le podemos competir a cualquier equipo, no estamos preocupados del rival”.