El importante triunfo que consiguió Colo Colo en la primera fecha de la Copa Libertadores en el Grupo F ante Fortaleza contó con una inesperada situación, la cual fue el encontrón que protagonizaron Esteban Pavez y Carlo Villanueva finalizado el encuentro.

Ante esta situación, el histórico ex defensor del Cacique, Gabriel Mendoza dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue este tenso momento que se produjó en el Arena Castelao de Fortaleza, la cual según su apreciación fue la única confusión que vivieron los Albos a lo largo del partido.

“Creo que no se metieron en muchas polémicas, estaban muy mentalizados y muy conversado, creo que el técnico hizo notar su mano. Lo único que puedo empañar un poco este triunfo es lo del final entre Pavez y Villanueva”, inició indicando Mendoza.

El campeón con los Albos de la Copa Libertadores 1991 explicó que esta situación pudo evitarse completamente dentro del campo, en donde todo el mundo puede observar lo que sucede, y que debieron arreglar sus problemas dentro del camarín.

“(Pavez) Tenía que haberlo agarrado en el camarín donde nadie lo ve. Si tienes que decirle (a Villanueva) ‘que no corrió, que no marcó, que, si entró, tiene que jugársela más’, no tienes que agarrarlo al término del partido en cancha donde está todo el mundo viendo y en televisión sobre todo”, aseveró el histórico ex lateral del Cacique.

Finalmente, Mendoza es cauto ante este encontrón, ya que son cosas que pueden pasar dentro de un partido, pero hace nuevamente hincapié de que todo debe solucionarse en privado, cerrando su opinión con un conocido refrán.

“Uno entiende como jugador que Pávez con la experiencia que tiene puede reputear al cabro joven que tenía que entrar y entrar con ganas y no lo hizo. Villanueva reaccionó y eso creo que empaña un poco esto (el triunfo), se tiene que ver en el camarín y se va a solucionar. La ropa sucia se lava en casa”, cerró.