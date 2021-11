El joven capitán de Colo Colo enfrentó los micrófonos, en donde anticipó el duelo ante Santiago Wanderers y aseguró que no sienten la presión de la UC porque dependen de ellos mismos para ser campeón.

Colo Colo recuperó casi en su totalidad a sus jugadores estelares para preparar el duelo del próximo sábado ante Santiago Wanderers, en donde los albos tratarán de quedarse con los tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2021.

Esto, tras el agresivo brote de Coronavirus que afectó al plantel albo y lo obligó a jugar con juveniles ante Audax Italiano la semana pasada, algo a lo que Gabriel Suazo se refirió en conferencia de prensa diciendo que “Son situaciones que se escapan de nuestras manos, si es injusto o no, no sé, pero son situaciones que se escapan. Lamentablemente, se nos puso mucho contacto estrecho y no pudimos participar”.

Al ser consultado sobre si Colo Colo siente la presión de Universidad Católica que jugará hoy día y los albos podrían entrar el sábado a la cancha como sublíderes, el capitán fue enfático: “Estamos preocupados principal y exclusivamente de nosotros porque dependemos de nosotros, no necesitamos ningún otro resultado. Da igual si jugamos antes o después de Católica, estamos enfocados en nuestro trabajo”, aseguró.

Sobre el partido del fin de semana ante los caturros, Suazo declaró que “El partido ante Wanderers será complicado, está en la zona baja y quiere sumar puntos para salir de ahí y nosotros queremos sumar la mayor cantidad de puntos para estar en la cima de la tabla. Va ser un partido duro y nos estamos preparando de la mejor forma”, sentenció.

Albos y caturros chocarán este sábado 6 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en donde el conjunto de Valparaíso necesita un milagro para salvarse de bajar a la Primera B, mientras que el local irá con todo para seguir prendido arriba en la tabla.