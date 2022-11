Gabriel Suazo disputará sus últimos partidos en Colo Colo, ya que aún no llega a un acuerdo para renovar su vínculo. Ante River Plate, el Chino jugará ante sus amigos más queridos en el fútbol.

Gabriel Suazo está viviendo sus últimos partidos en Colo Colo. El capitán del Cacique todavía no llega a un acuerdo para la renovación de su contrato y el Chino, sin duda, sigue mentalizado en llegar a Europa en el mercado de invierno en el Viejo Continente. Por ello, este duelo con River Plate de mañana, a las 20:30 horas, en el Estadio Sausalito puede marcar cosas importantes para el líder de los albos.

Sin duda, el compromiso ante el elenco millonario marcará el reencuentro con su partner Pablo Solari y, además, con Paulo Díaz, que es otro de sus amigos que le ha entregado el fútbol.

"Es un placer volver a compatir cancha con él. Siempre lo he dicho que lo más lindo es jugar fútbol con amigos. Él, es un amigo mío que me ha entregado el fútbol y poder compartir cancha, aunque sea en contra, lo voy a disfrutar muchísimo y no solo con él, ya que Paulo Díaz también es un gran amigo mío. Lo conozco de años, muy feliz de enfrentarlos y siempre con las ganas de ganar", dijo Suazo.

El capitán de Colo Colo asoma como titular para el partido ante la Banda Sangre y dejó en claro que sí se tomarán en serio el partido. "Muy feliz de volver a enfrentar a un tremendo equipo. Sabemos que su técnico (Marcelo Gallardo) si bien no va a continuar en River ha tenido ocho años a un nivel fanástico. Enfrentarlo por última vez es un placer, un orgullo y esperamos hacerlo lo mejor posible", sentenció.

Gabriel Suazo volverá a medirse con River en partidos que también marcan el final de su era en Colo Colo (Getty Images)

Suazo estará entre los titulares en el partido de mañana y sabe que el objetivo para él es ganar este partido, ya que por más amistoso que sea siempre está la importancia de sumar victorias con la tricota de Macul.

"Por más que sean amistosos siempre queremos ganar y siempre va a ser así. El objetivo será ganar y haciendo nuestro fútbol que nos ha caracterizado y que nos llevó a salir campeones esta temporada. Queremos disfrutar dentro de la cancha", sentenció.

Colo Colo formará con Cortés en el arco; Opazo, Amor, Falcón, Suazo en la defensa; Pavez, Pizarro y Gil en el mediocampo; para dejar en el ataque a Costa, Lucero y Rojas.