La caída de Colo Colo ante Cobresal el fin de semana pasado dejó un saldo absolutamente negativo, donde lo único rescatable en la debacle alba fue la tremenda aparición de Damián Pizarro, joven delantero de 17 años de la cantera alba.

En pocos minutos, Pizarro tuvo la capacidad de sacarse la marca de dos hombres y rematar al arco con el partido absolutamente perdido, aunque la guinda de la torta llegó al minuto 95 con un certero cabezazo que puso el 1-3 final que no sirvió de mucho.

Fernando Vergara, ex jugador de Colo Colo en la década de los 90 y conocedor del puesto, conversó con el sitio Dale Albo y se deshizo en elogios para lo hecho por la nueva joya de la proyección del Cacique.

Pizarro y su primer grito con Colo Colo. | Foto: Captura TNT Sports.

“Me encanta, me encanta. Es un jugador que le puede dar mucho a Colo Colo, yo no solamente lo vi ahora estos 20 minutos, no me sorprendió el gol. Lo había visto antes y es un jugador distinto a los otros dos centros delanteros que tiene Colo Colo”, expresó el ex delantero.

En esa línea, aporta diciendo que “Por sí solo puede ser efectivo especialmente en las llegadas, él solo se puede generar ocasiones de gol no así Lezcano que tiene que ser más abastecido, es rebotero, pero no es el Chupete Suazo o Lucas Barrios. El único que puede generar solo ocasiones es Damián Pizarro”.

“Damián Pizarro tiene más acciones de Lucero. No se iba a pasar solo a tres jugadores, pero es capaz de girar, cambiar de pierna y la pone fuera del área. Tiene una técnica depurada. Damián le puede dar eso a Colo Colo, esa impronta de jugador que de por sí solo gana partidos, pero necesita confianza, que lo sigan poniendo y que se focalice”, complementó en el cierre.