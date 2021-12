Colo Colo tuvo este año un gran rendimiento desde su plantel, de estar peleando el descenso el pasado torneo, el de este 2021 luchó el título hasta el final. Uno de los artífices fue el técnico Gustavo Quinteros, pero también hubo otro importante factor y esa es la cantera, pues el ex seleccionador boliviano le dio rodaje a los más jóvenes y obtuvo algo esperanzador para este 2022.

Una de aquellos jugadores es Vicente Pizarro, el volante alcanzó una permanencia en el primer equipo y se ganó la confianza del santafesino en varios partidos, en los cuales fue titular y en otros entrando desde el banco, pero siempre con la presencia en el plantel de honor.

Juan Cristóbal Guarello elogió en Los Tenores de ADN al canterano albo y cree que tiene un gran juego, pero que también debe mejorar algunas cosas para que sobresalga y pueda pensar en emigrar en algún futuro desde el Monumental hacia el extranjero.

“Técnicamente me parece un gran jugador, con una gran visión de juego. Lo que le falta para mí, físicamente lo han ido fortaleciendo, le falta explosión, no tiene tanta marca y me parece que le falta pisar más el área rival", inició expresando el periodista.

Sin embargo, cree que el futbolista de 19 años podría funcionar en compañía de otro jugador, así elevar su potencial en el medio terreno y aumentar su protagonismo en campo rival en alguna jugada ofensiva de su equipo.

"No se acerca al área rival y para ser un volante, digamos de otra envergadura, para ser un buen volante mixto más retrasadito, un doble seis con técnica puede ser. Con un seis al lado que marque bien puede ser, pero todavía le falta varias materias para que llegue a ser un jugador que marque diferencia o de excepción”, sentenció Guarello.