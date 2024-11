El periodista cuestionó duramente al entrenador tras la paridad 0-0 en Lima. No escondió su crítica por la falta de reacción del DT.

La Selección Chilena empató 0-0 ante Perú en Lima y se sigue alejando del Mundial de 2026. Ante dicha situación, Juan Cristóbal Guarello estalló contra Ricardo Gareca.

En los micrófonos de Radio Agricultura , el periodista barrió con el entrenador de La Roja. Para él, no se esforzó en lograr la victoria en la undécima fecha del proceso clasificatorio.

“Una vergüenza Gareca. Jugaste contra el peor equipo de Sudamérica, era el lugar donde que tenías que sumar tres puntos. El partido te entregó la oportunidad, pero luego te entregaste mansamente al conformismo”, señaló.

En dicha línea, King Kong lanzó: “Muy conformista Gareca. Con esto tiene para robar, va a decir: ‘ustedes vieron, el equipo, el equipo está vivo, tenemos posibilidad'”.

Tras ello, se enfocó en el próximo duelo de La Roja, pero para él no hay chance. No porque Chile no tenga la capacidad futbolística para lograrlo, sino que por mera responsabilidad del DT argentino.

“Ojalá le gane a Venezuela el próximo martes, pero con esta lentitud de la banca no le van ganar. Tan tieso, tan quedado, tan poca reacción. La verdad que es irritante lo de Gareca”, comentó.

Finalmente, reiteró la necesidad de otro ímpetu en la Selección Chilena. Para Juan Cristóbal Guarello, hay que hacer hincapié en la poca voluntad del Tigre Gareca para alcanzar el triunfo.

“Te generaste ocasiones, te las generaste, pero no lograste concretar. ¿Cuál es tu forma de profundizar, de ser aún más agresivo, de definir? Ninguna, ninguna”, concluyó.

Juan Cristóbal Guarello liquidó a Ricardo Gareca tras el empate entre La Roja y Perú.

Cuándo juega La Roja

El siguiente duelo de la Selección Chilena será contra Venezuela. Se jugará el martes 19 de noviembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.

Cabe destacar que La Roja marcha en la última posición de las Eliminatorias Sudamericanas con seis puntos. No está clasificando al Mundial de 2026.