En su despedida de Palestino, el entrenador argentino aseguró no estar tan conforme con lo que hizo en Chile y llenó de flores a su delantero estrella.

Palestino venció a Huachipato en un partido que marcó la despedida del entrenador árabe Gustavo Costas, el que ahora asumirá el banco de la selección de Bolivia.

Visiblemente emocionado por el cariño que le brindó la hinchada tricolor, el estratega argentino fue consultado por la posibilidad de que Bruno Barticciotto emigre a Colo Colo y otro equipo grande que lo requiera.

“Es lógico que lo quieran todos. Es un jugador que tiene un potencial enorme y tiene la personalidad para jugar en cualquier equipo, hasta en la Selección”, aseguró.

Costas además le mandó un potente mensaje a su camarín. “Quiero agradecer a los jugadores porque dejaron todo en este año. Podíamos haber llegado más lejos todavía, pero tuvimos muchos lesionados que nos costó reemplazar. Fue un final muy lindo en nuestra cancha y con nuestra gente”, afirmó.

Gustavo Costa se despide de Palestino, pero espera la resolución de los puntos ante Deportes Antofagasta (Agencia Uno)

Sobre la clasificación a la Copa Sudamericana, el ídolo de Racing Club afirma que “era nuestro tercer objetivo. Siempre pensamos en llevar a Palestino a lo más alto y tengo esa bronca todavía. La verdad que me voy en deuda porque quería dejar a Palestino más arriba todavía. Teníamos las herramientas, pero nunca pensé que se nos iban a caer nueve jugadores seguidos”.

Por último Costas se quejó por lo ocurrido ante Deportes Antofagasta. “Nacimos en Sudamérica y sabemos que estas cosas pasan. “Todavía no me voy. Tengo pasajes a Bolivia para el 12 de noviembre y tengo que esperar esta semana. Esperemos que esta semana se decida lo más rápido posible, si hay que jugar o no", cerró.