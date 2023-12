Tras la salida de Mauricio Pellegrino, en Universidad de Chile apuestan por encontrar a la brevedad, sobre quién será el nuevo entrenador del cuadro estudiantil para el año 2024.

Son días complejos en ese sentido para la escuadra universitaria y en el Centro Deportivo Azul urge resolver pronto aquella arista, considerando que el plantel volverá el dos de enero, para iniciar la pretemporada.

Todo apunta, que sería el argentino Gustavo Álvarez el futuro entrenador de los estudiantiles, pese a que no está del todo avanzado y la alta cláusula de 800 mil dólares, complicaría por el momento la negociación.

No obstante, no solo genera inconvenientes la posible llegada del técnico campeón con Huachipato, si no que el plan B, también corre serios riesgos en caso que Álvarez no llegue a los estudiantiles.

Se cae el Plan B para Universidad de Chile

Si Gustavo Álvarez no viene a la U, existe en carpeta otro entrenador que al menos, la dirigencia laica ya se puso en contacto con él, al menos para preguntar sus condiciones.

Se trata de Gustavo Costas, quien se encuentra muy cerca de cerrar como nuevo entrenador de Racing Club de Avellaneda, equipo del cual es hincha y también, ex jugador.

Fue el Director del espacio “Racing Maniacos”, Leandro Adonio Belli, quien entregó la información en su cuenta en X, señalando que el ex entrenador de Palestino y la selección boliviana, vuelve a su casa.

“¡Atención! Gustavo Costas se encamina a ser el nuevo DT de Racing. Todavía resta resolver la cuestión contractual, pero es el técnico de mayor consenso entre la dirigencia”, comentó el profesional de las comunicaciones.

Esto, derrumba los planes que tenían en el CDA, debido a las opciones que existen para calzarse el buzo del equipo azul de cara a la temporada 2024. Veremos qué pasa.

Gustavo Costas, muy cerca de firmar en Racing (Getty Images)

¿Cuáles fueron los números de Mauricio Pellegrino en la U?

Cerrado el ciclo de Mauricio Pellegrino como entrenador de Universidad de Chile, es necesario realizar el desglose de su campaña entre Campeonato Nacional y Copa Chile, donde con los diez goles a Deportes Chimbarongo, en algo se decoró una campaña que fue mediocre.

En total, dirigió 32 compromisos oficiales con 12 triunfos, 8 empates y 12 derrotas. En total, su equipo anotó 50 goles y recibió 48 conquistas. El promedio de su campaña fue de 45,8%.