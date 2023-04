Gustavo Quinteros se cansó y no tuvo piedad contra los hinchas de Colo Colo que provocaron incidentes en el Estadio Monumental

Gustavo Quinteros desata su furia contra los hinchas de Colo Colo que provocaron incidentes: "No son hinchas del club, vienen solo a perjudicar"

Colo Colo pudo conseguir su primera victoria en esta jornada por la Copa Libertadores, en la que gracias al solitario gol de Carlos Palacios pudo imponerse por la cuenta minima ante Monagas, sumando sus primeros tres puntos en el grupo F.

Sobre lo que fue este compromiso, el estratega de los ‘Albos’ Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación finalizado el partido y habló sobre lo que el accionar de sus dirigidos, en la que rescata la victoria, pero hace un llamado al equipo para mejorar la finalización de las jugadas.

“Fue un partido desde el inicio favorable a Colo Colo, tuvimos varias oportunidades en el primer tiempo para asegurar el resultado y no lo pudimos hacer, nos faltó eficacia, estar más tranquilo y más precisión en la finalización de la jugada. Terminamos un poco apretados por el resultado y nerviosos porque el rival tuvo situaciones que nos generó peligro. La deuda pendiente es la finalización y ser eficaz en los últimos metros”, comenzó señalando Quinteros.

Si bien el ‘Cacique’ sumó su primer triunfo en la Libertadores, no todo fue felicidad para Colo Colo y todo esto debido a los lamentables incidentes que se vivieron en las tribunas del Estadio Monumental, en la que el DT mostró toda su furia en contra de los puntuales ‘fanáticos’ que generaron estos desmanes.

Los hinchas de Colo Colo mancharon la gran noche del 'Cacique'| Foto: Guillermo Salazar

“Lamentablemente hay un grupito pequeño que para mí no son hinchas del club, vienen para perjudicar, vienen a intentar a no sé qué, de esa manera no favorecen al equipo, a la institución. Los verdaderos hinchas son los que apoyan, alientan y hacen todo lo posible para que el equipo esté con el estadio lleno y sin problemas”, declaró.

Finalmente, Quinteros espera que la justicia tome cartas en el asunto y que a la brevedad pueda identificar a cada uno de los personajes que formó parte de estos incidentes, en la que el entrenador espera que estos no logren volver a pisar el estadio.

“Es un grupito pequeño de gente que desde que estamos acá están haciendo problemas a todos. Esperemos que la justicia los identifique y las cámaras, para que podamos eliminarlos de los partidos”, finalizó.