Esta mañana Colo Colo emprendió vuelo a Puerto Montt para el partido amistoso que disputarán esta noche a las 20:00 horas contra el cuadro local en el Estadio Chinquihue. El Cacique viajó con varias de sus figuras a cargo del entrenador Jorge Almirón.

Y en el Aeropuerto de Santiago, el director técnico de los albos conversó con los medios de comunicación respecto al mercado de fichajes, donde están intentando cerrar a un lateral derecho. Por ahora el único nombre que queda en carpeta es Mauricio Isla.

Jorge Almirón golpea la mesa en Colo Colo

Por lo mismo, el DT argentino golpeó la mesa respecto a los tiempos, ya que espera contar lo antes posible con esta segunda incorporación, tras el delantero trasandino Javier Correa.

“Yo la verdad no tengo detalle de lo económico. Yo siempre siento que los jugadores tienen que estar donde quieren estar. Y siempre es importante para cualquier entrenador, para cualquier equipo, tener los jugadores lo antes posible”, comenzó diciendo.

“Pero ya no me meto ahí, porque es una negociación de clubes. La parte económica de lo que pretenden los jugadores también es importante. Así que bueno, depende mucho de eso, de la buena voluntad de los jugaodres, del club, de la inversión que quieran hacer y de que el jugador quiera venir. Son varias cosas que ya no dependen de ningún jugador, solamente la voluntad de todos”, continuó.

“Creo que se sigue negociando. Nosotros ahora estamos trabajando y pensando en el partido de hoy, que salga todo bien, porque ya arranca el campeonato y queremos contar con todos lo antes posible físicamente y que tengan ritmo de juego. Porque después va a venir una seguidilla importante y vamos a disponer de todos”, completó Almirón.

Jorge Almirón quiere contar con todo el plantel para los grandes desafíos de Colo Colo en el segundo semestre. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

La advertencia que hace el técnico argentino

En la misma línea, el ex estratega de Boca Juniors adelantó que si los refuerzos restantes llegan sobre la hora, no serán tenidos en cuenta para los primeros partidos importantes de este segundo semestre. Ya que primero deben adaptarse al equipo y los trabajos.

“Yo siempre estoy tranquilo, me defino por trabajar con los jugadores que tengo, mejoremos cada día como equipo. Los jugadores ojalá lleguen pronto si se llega a dar, para poder reforzar y que puedan tener ritmo de juego. Tal vez llegan dos días o tres días antes de los partidos importantes y tampoco los voy a poner, porque necesito que estén lo antes posible”, advirtió.

“Si algun jugador tiene la posibilidad de venir o lo piensa, físicamente tiene que estar bien, porque el fútbol de hoy demanda eso, que tienes que estar lo mejor posible para competir”, finalizó el técnico de 53 años.