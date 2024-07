El pasado domingo, la selección Argentina bajo un nuevo título en su nutrido palmarés al derrotar a Colombia por la cuenta mínima en la gran final de la Copa América de Estados Unidos 2024 disputada en la ciudad de Miami.

El título argentino logrado en Norteamérica significó el segundo consecutivo en este tipo de torneos, algo que Gonzalo Jara bien sabe con La Roja tras haber derrotado a Argentina en dos finales consecutivas.

En el programa De Buena Fuente de DLT Sports, el ex defensor central de La Roja desclasificó un inédito diálogo con un compañero de selección y le dio valor al bicampeonato que logró la Selección Chilena entre 2015 y 2016.

Messi renunció a su país tras caer ante Chile en la final de la Copa América Centenario. | Foto: Photosport

Sin mencionar el nombre, Jara se larga: “Yo le escribo ‘amigo, hoy día recién me doy cuenta lo que hicimos, lo que logramos’”, a lo que su contacto le responde: “Me vine acostar con la misma sensación, me dije ‘cómo no me di cuenta lo difícil que era’”, reveló.

Tras eso, Jara recuerda las dos copas de Chile, en donde una Lionel Messi abandonó el combinado albiceleste: “Ver a Messi, Otamendi, Di María… jugadores que ganaron mucho más que yo o mis compañeros de la selección, le da valor a ganar una Copa América con toda la crítica que ellos tuvieron. Los mataban”, aportó.

“La prensa en Argentina los mataba. Va a pasar el tiempo, los años y seguramente Colombia dirá que en alguna con esa generación les va a tocar, pero ahí te das cuenta lo difícil que es ganar a Brasil, a Argentina, equipos con mucha jerarquía”, complementó en el cierre el ex jugador.

El historial entre Chile y Argentina en finales

Chile y Argentina han disputado dos finales de torneos continentales; 2015 y 2016. En la primera, La Roja se impuso en suelo local frente a los trasandinos, mientras que en la segunda ocurrió lo mismo en Estados Unidos 2016 y Lionel Messi renunció a su país.