En las últimas horas una curiosa situación fue la que narró el histórico de Colo Colo, Claudio Borghi, quien quedó marcando ocupado por la desconocida que le hizo el plantel del ‘Cacique’, con quien compartió viaje en las últimas semanas en uno de los partidos que debía disputar el conjunto ‘Popular’.

En TNT, el ‘Bichi’ explicó lo que fue dicha situación “yo viajé con Colo Colo el otro día y si bien no dirigí a nadie de estos chicos, me saludaron solo Quinteros, Gil y Morón. No saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros del fútbol, pero tienen que leer los huevones. Este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba (…) tampoco uno pide que te hagan reverencia”, fue algo de lo que desmenuzó.

Sobre esta acción, el estratega del ‘Cacique’ Gustavo Quinteros fue consultado sobre aquello en esta jornada en conferencia de prensa, en la que se bancó los dichos del hoy comentarista de TNT Sports, señalando su cercanía que tiene con el histórico de Colo Colo e hizo un cierto tirón de orejas a sus dirigidos.

“Tengo una muy buena relación con Claudio Borghi. Es un error si algún jugador de Colo Colo no lo saludó, porque es un jugador y entrenador importante, que aportó mucho al club. Está en la historia ganadora de Colo Colo”, declaró.

Borghi y Quinteros tienen una gran cercanía | Foto: Photosport

Sin buscar excusas, Quinteros la dejó clarita y declaró que cualquier jugador que viste la camiseta del ‘Popular’ debe ser un conocedor de lo que hizo Borghi por el equipo, tildándolo como un histórico del club tanto como jugador como entrenador.

“Cualquier jugador que está en Colo Colo lo debería saludar. Yo siempre que lo veo lo saludo. Compartí con él en el Mundial de Qatar y sé lo importante que fue para la historia de Colo Colo”, concluyó.