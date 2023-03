Gustavo Quinteros no quiere pagar las culpas de los hechos de violencia en el Monumental: "Colo Colo no merece jugar sin público"

Colo Colo todavía no sabe qué pasará realmente con el Estadio Monumental. En el pasado Superclásico 193 en Macul, la hinchada del Cacique lanzó petardos, proyectiles y en dicho recinto, además, cayó una cortapluma que casi le da a José Castro de Universidad de Chile. El Tribunal de Disciplina de la ANFP aún no entregó su veredicto, ya que espera recabar más antecedentes y, con ello, el cuadro albo arriesga a un castigo de hasta 5 fechas sin público, situación que no le gustó para nada a Gustavo Quinteros.

Hace algunas horas, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöwhing, llegó hasta la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana para aportar más detalles y ahora está en manos de la justicia y de la ANFP saber qué pasará con estos disturbios, que enlodaron la fiesta deportiva.

Quinteros fue duro para entregar su veredicto respecto a lo que pasó y el DT de Colo Colo cree que el equipo no puede pagar las culpas sobre los incidentes, que cometen unos pocos. En el fondo apunta a que el plantel albo puede pagar justo por pecador.

"Perjudicar de esa manera por 5 ó 6 inadaptados no me parece. Yo creo que le estás dando que el objetivo que fueron a buscar se cumpla. Entonces, no es ese el camino. Colo Colo o los jugadores y o nosotros no merecemos jugar sin público, porque hacemos lo que tenemos que hacer en el día a día Hay que condenar a los responsables y tratar de pevenir en los próximos partidos", esbozó Quinteros.

Los proyectiles que cayeron en el Estadio Monumental de Colo Colo (Guille Salazar)

Quinteros está aburrido de que ocurran estas situaciones de violencia en el Monumental, ya que en la Copa Libertadores del año pasado, por ejemplo, debieron jugar sin su gente en el duelo decisivo ante Fortaleza o en otros partidos del Campeonato Chileno. Por ello, el estratega argentino optó por la mano dura y que las sanciones sean ejemplificadoras.

"A veces estos individuos entran a un espectáculo a hacer daño, a hacer cosas que suceden en la sociedad. Lo importante es encontrar a los responsables y condenarlos para que nunca más puedan entrar a un estadio de fútbol. Eso es lo importante", manifestó Quinteros.

Asimismo, el técnico del cuadro Popular sabe que esta situación es algo que se vive día a día en Chile y el mundo. Ahora, Quinteros espera que la justicia actúe lo antes posible.

"Es díficil erradicar de un espectáculo donde hay 35 mil personas, es difícil no encontrar un violento, dos violentos o 10 violentos. Entonces, tenemos que trabajar en general de forma integral. El club ya hizo lo que tenía que hacer que era identificar a los supuestos responsables. Esperamos ahora que la decisión del Fiscal sea avanzar y encontrar a los culpables", terminó.