El estratega de Colo Colo explicó el motivo por el que Alexander Oroz ha ido perdiendo protagonismo en el 'Cacique', en la que no encendió alarmas y dio su impresión ante el presente del jugador

Gustavo Quinteros rompe el silencio y explica por qué Alexander Oroz no ha jugado en Colo Colo

Dentro de lo que ha sido este inicio de temporada en Colo Colo, uno de los jugadores que ha ido perdiendo terreno dentro del equipo del ‘Cacique’ ha sido el joven atacante, Alexander Oroz, quien en el 2022 mostró sus grandes condiciones y en algunos partidos fue la llave para que los ‘Albos’ lograran sumar puntos que fueron importantes para la obtención de su título.

En este 2023 la ‘Flecha’ no ha podido sumar los minutos que tanto él anhela y ante esto su estratega, Gustavo Quinteros en conferencia de prensa explicó la razón por la que el jugador no ha visto tantas oportunidades, en la que no alarmó para nada y habló sobre las grandes cualidades que posee Oroz.

“Oroz para mí es un chico que tiene mucho potencial, mucho potencial para jugar en primera, es un jugador con gol, un jugador que es más de juego directo, más para terminar la jugada”, comenzó explicando Quinteros.

A pesar de las grandes condiciones que tiene, el DT fue muy claro en señalar que dentro de la plantilla ya tiene su oncena estelar y que dentro del banco de suplentes le ha tenido que tocar el ir alternando con variantes, en la que el canterano ‘Albo’ no ha sido considerado desde la quinta fecha en la igualdad de Colo Colo y Everton a un tanto.

Alexander Oroz ha perdido protagonismo en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Hoy estamos utilizando a Bolados y Castillo como extremos, pero él es un jugador que tiene características interesantes y está en un buen nivel. En el banco de suplentes estamos rotando, a veces llevamos jugadores de una característica u otra característica”, confesó en conferencia.

Finalmente, Quinteros no dramatiza con esta situación y explica que tiene muy bien considerado a Oroz, en la que espera que el jugador pueda dar el gran salto en lo futbolístico para pelear la titularidad en Colo Colo

“Tenemos varios jugadores de buen nivel que pueden hacerlo como extremo, pero Oroz es un chico joven que tiene para mí mucho futuro y ojalá que pueda él ganarse un lugar definitivamente en el equipo y pueda jugar mucho tiempo en Colo Colo”, cerró