Gustavo Quinteros está enojado en Colo Colo. El técnico del Cacique todavía no tiene a sus ansiados refuerzos más allá de tener zanjado a Fernando de Paul y a Ramiro González, mientras que no paso nada con la renovación de Matías Zaldivia y Gabriel Costa, que el estratega le pidió a la dirigencia, aún no es arreglado en el cuadro albo, mientras que el delantero es buscado desde Peñarol y Alianza Lima.

El comentarista de la radio Cooperativa, Toño Prieto, sabe que el técnico de Colo Colo pone el grito en el cielo, ya que en el fondo le pueden desarmar al equipo pensando en el futuro. Sin duda, Quinteros está lógicamente molesto porque no tiene más avances por sus jugadores.

"Quinteros se va a empezar un poco a mosquear con esto. Si salimos campeones con este equipo y en la Liberadores quieren andar mejor. Sé que está mosqueado", dijo.

Además, Prieto detalló sobre lo de Costa. "Es del gusto del técnico. Si lo quiere Quinteros y él tiene varios argumentos para dejarlo", añadió.

Gustavo Quinteros está enfocado en que todo se arregle pronto en Colo Colo (Agencia Uno)

El tema de Gabriel Costa y las otras cuestiones sí causan daño en la interna de Colo Colo y a Gustavo Quinteros. Por ello, Prieto le prestó ropa y comentó lo del uruguayo peruano en el equipo.

"Costa es importante en el funcionamiento. Si traen a otro, todos son distintos, tiene que adaptarse al equipo y el equipo a él. Con Costa tiene algo construido. Lo puede usar en distintas funciones y Costa para Quinteros es un nombre que le llena", añadió.