Gustavo Quinteros dejó Colo Colo al término de la temporada 2023 para fichar en Vélez Sarsfield, club donde duró un año y ayer el propio equipo argentino confirmó que el DT no seguirá para la temporada 2025.

El ex estratega de los albos coronó al equipo de Liniers como campeón de la liga trasandina, pero a su vez, también, perdió tres finales de manera increíble ante Estudiantes de La Plata -en dos ocasiones- y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Pese a estar clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, Quinteros dijo ‘no’ a su renovación y se rumorea que fichará en Gremio de Brasil, lo que generó la ira de los hinchas trasandinos: “Eternamente gracias, Gustavo. Sos parte de la historia grande de este club. Éxitos y hacete ortear”, se lee en la red social X (Twitter).

En Argentina explotaron contra Gustavo Quinteros. | Foto: Getty Images

“¡Primero Vélez y los hinchas! Está perfecto cuidar el club y no quebrarlo. Abran los ojos, gente, era todo raro. No podés borrarte en una final, no dar la cara y dejar tirado a tus subordinados. Era cantado que algo se traía por atrás. Se agradece el título, pero digan todo”, lanzaron.

Otro hincha furioso le recuerda al DT: “No está a la altura de la grandeza de Vélez. No supo manejar un vestuario complicado, perdió tres finales (faltó a una), ganó un campeonato porque lo peleó contra Huracán y Talleres… no se equivoque, el trofeo es de la gente. Que pase el que sigue”.

Así las cosas, Gustavo Quinteros dejó de ser entrenador de Vélez Sarsfield y, pese a que perdió tres finales, se dio el gusto de salir campeón en Argentina y sumar 4 países sudamericanos donde ha levantado trofeos.

La carrera de Quinteros como DT

Blooming, Bolivar y Oriente Petrolero de Bolivia, San Martín de San Juan, Emelec, Al-Nassr, Al-Wasl, Universidad Católica, Tijuana, Colo Colo y Vélez Sarsfield son los equipos que Gustavo Quinteros ha entrenado.