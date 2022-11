Gustavo Quinteros tras su fallido paso a Independiente: "No quiero que la gente piense que dije que no"

¿Gustavo Quinteros quiso o no dejar Colo Colo para ir a Independiente? Lo cierto es que el actual técnico del Cacique sonó con fuerza para ir a Avellaneda y dejar el Cacique tras ganar la estrella 33 con la escuadra popular. El estratega transandino se sinceró sobre su realidad en el fútbol chileno y dejó en claro que sí tenía ganas de poder dar un paso más en su carrera.

Con varios detalles, Quinteros dialogó con SDM590 por Radio Continental en Argentina sobre el paso que le impidió llegar al Rojo de Avellaneda, ya que la nueva directiva del club lo tenía a él en carpeta junto a Ricardo Gareca y varias opciones más.

"No se llegó a hablar de una posibilidad concreta, ni de un contrato con Independiente. Por eso nunca llegué a decir que no (...) La verdad es que no se pudo avanzar porque yo tengo contrato con Colo Colo y tengo una cláusula de rescisión", expresó Quinteros.

Eso no es todo. El estratega de los albos sacó una frase para el bronce subrayando que "no quiero que la gente piense que le dije que no a Independiente".

Gustavo Quinteros no negoció con Independiente porque sucedieron varias cosas con Colo Colo (Agencia Uno)

Quinteros dirigirá este 2022 sus dos últimos partidos. El estratega albo seguirá ligado al club, aunque el club que lo quiera deberá pagar 400 mil dólares por su cláusula de salida. El que sí se irá del Cacique es su mano derecha, Leandro Stillitano, quien tomará la posta por él en Independiente.

"No tengo dudas que le va a ir muy bien a Leandro Stillitano (...) Él fue un gran asistente para mí. Comparte la misma idea de juego que yo", agregó.