El ex entrenador de La Roja destacó su récord como DT tetracampeón, y comparó lo realizado hace algunos años por Universidad Católica con lo que hizo su Colo Colo. Además, entregó palabras para la Copa Sudamericana que perdió con el Cacique en 2006.

Uno de los grandes equipos de Colo Colo en el siglo XXI es sin duda el dirigido por Claudio Borghi entre 2006 y 2007, ya que conquistó los campeonatos Apertura y Clausura de cada años, así como el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2006.

Lo hecho por el Cacique en esos años fue emulado por Universidad Católica, aunque con la diferencia de que los Cruzados lo hicieron durante cuatro años seguidos en torneos largos: desde 2018 hasta 2021. Desde entonces, la discusión sobre uno u otro se ha instalado entre ambos clubes.

Claudio 'Bichi' Borghi, director técnico de aquel Colo Colo multicampeón, conversó con la periodista Constanza Solar para el canal de Youtube Misión Deporte, en donde abordó una pregunta sobre si cambiaría el haber ganado la Copa Sudamericana por su tetracampeonato:

"No, nada cambio por el tetra. Además, la Copa Sudamericana es una copa importante, pero Colo Colo tiene una Libertadores que es más importante, pero lo que hizo Colo Colo esos años fueron maravillosos", confesó el actual comentarista deportivo.

Sobre la comparación entre ambos equipos tetracampeones, Borghi dijo que "ahora Católica tiene un tetra también, y siempre están las discusiones. Yo con mi equipo [Colo Colo] en campeonatos largos, le sacaba 20 puntos al segundo. Nosotros lo hicimos en dos años, vendiendo jugadores, porque de los tetracampeones de Colo Colo Bravo no lo es, Vidal no lo es, Suazo no lo es".

"Los tetracampeones son: Meléndez, Mena, Riffo, Moisés Villarroel y David Henríquez. Y el técnico, que fue los que nos quedamos. Ahora la gente dice 'Católica es tetra'. Sí, es tetra, nos empató, pero hay un solo técnico tetracampeón entonces. Católica fue campeón con diferentes técnicos", disparó sin tapujos el campeón del mundo en 1986.

Borghi y la Sudamericana perdida

En la conversación el 'Bichi' también tuvo palabras para la Copa Sudamericana 2006 que perdió en el Estadio Nacional a manos del Pachuca mexicano: "

"No me dolió nada, como tampoco me fui a los extremos de estar muy alegre cuando ganás, es un trabajo. La gran mayoría de los jugadores pierden más partidos de los que ganan, muy pocos ganan todo, y nosotros en ese aspecto teníamos una complejidad porque competíamos con un equipo muy importante y muy caro del fútbol mexicano", expresó Borghi.

"La gente quedó triste, yo también, pero tampoco me voy a desgarrar por haber perdido un partido, para mí no fue el mejor partido de Colo Colo ni fue el más importante", cerró sobre la Copa Sudamericana.

Por último, reveló cuál es el partido más difícil de esa época: "¿El partido más complejo en Colo Colo? La final con la U, pero yo gané la final con la U y no salí a faltarle el respeto a los hinchas por haberles ganado. Ni tan triste ni tan alegre, eso es algo que tenemos que aprender siempre".