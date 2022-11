El Mercado de Pases se mueve en Colo Colo y surgieron rumores de que Cristián Zavala podría dejar el club buscando más continuidad, algo que un histórico de los albos no comparte y lo aconsejó diciéndole que se quede en el Monumental y pelee por un puesto.

Colo Colo se mueve en la conformación del plantel para la temporada 2023, donde debutarán en la Supercopa ante Magallanes y después iniciarán el camino al bicampeonato y su participación en Copa Libertadores donde pretenden pasar la fase de grupos.

En los últimos días, varios trascendidos aseguran que Cristián Zavala no seguiría en el Estadio Monumental y saldría del club en búsqueda de minutos y continuidad que no tuvo durante este 2022.

Leonardo ‘Pollo’ Véliz, un histórico de Colo Colo, aconsejó al ex Deportes Melipilla sobre qué debería hacer con su futuro en exclusiva con Bolavip Chile: “Que la pelee, que no se vaya a otro lado a ser cabeza de ratón como dicen y no cola de león como es ahora”.

Zavala estaría buscando salir de Colo Colo para sumar minutos. | Foto: Agencia UNO

El histórico ex jugador de La Roja cree que los representantes están detrás de la movida, asegurando que “Con las capacidades que tiene este chico, perfectamente puede ser cabeza de león; tiene velocidad, habilidad, potencia. Esto es producto del relato que recibe el representante”.

Bajo ese mismo punto, Véliz complementó diciendo que “Este chico lo único que quiere es estar en Colo Colo y eso es lo peor que le puede pasar a un futbolista, sacar plata a como de lugar y como sea. Imagínate, qué jugador no quisiera estar en el plantel de Colo Colo”.

“Yo no veo otro consejo de decirle ‘sabes qué, ten paciencia’. Hay muchos jugadores que se fueron de Colo Colo porque no daban el ancho, muchos formados en la cantera, no tuvieron paciencia y después echan de menos al club. A este chico habría que decirle eso”, remató.