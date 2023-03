Colo Colo vivió un duro traspié por la novena fecha del torneo, en el que los ‘Albos’ cayeron por 3-1 ante Cobresal en el norte de nuestro país, sembrando un mar de dudas para el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, quien comienza ya a pensar en lo que será su participación en la Copa Libertadores 2023.

Ante esto, un ex atacante del ‘Cacique’ como lo fue Fernando Vergara dialogó con Radio ADN y dejó sus impresiones a lo que puede ser este nuevo sorteo, en la que espera que la suerte esté al lado de Colo Colo y no deba lidiar con equipos de mayor jerarquía en el temible bombo uno.

“Está complicado, pero va depender del grupo que le toque, si le toca del bombo uno Nacional, Olimpia o Independiente del Valle, por ahí son equipos con menos jerarquía y que puede soslayar esa falta de efectividad que está teniendo”, comenzó señalando Vergara.

En los últimos días, desde el otro lado de la cordillera ningunearon en cierta manera a Colo Colo, señalando que hoy en día es un equipo ‘flojito’ y accesible para los equipos de dicho país, en la que el hoy DT no se mostró para nada de acuerdo y afloró el gran respeto que tienen dentro del continente por los ‘Albos’.

Colo Colo cayó ante Cobresal 3-1 | Foto: Agencia UNO

“Colo Colo obviamente tiene un nombre, un potencial, es respetado a nivel internacional y eso tiene de alguna manera hacerlo notar en cada encuentro. No me atrevería a dar un pronóstico antes de conocer el grupo que le toca”, explicó en ADN.

Finalmente, y animándose a lo que puede dejar este nuevo sorteo, Vergara indicó que no le asustan los equipos brasileños, en especial el Flamengo, ya que no lo ve un equipo tan poderoso como en temporada anteriores y revela su gran respeto que tiene por los clubes argentinos como Boca Juniors y River Plate.

“Ojo que el Flamengo no anda bien, este Flamengo no es muy poderoso como el del año anterior, sigue siendo un equipo muy bueno, con jugadores de jerarquía, pero los equipos brasileños no me dan tanto miedo, porque generalmente a los equipos chilenos no le va tan mal con esos equipos. Es más complicado un equipo argentino como River o Boca, pero a mí no me asusta Flamengo, hoy hay equipos más complicados”, cerró.