Histórico ex dirigente de Colo Colo arrasa sin piedad con Gustavo Quinteros: "Chanta sin ética"

Colo Colo tuvo en la década del 90, específicamente en la era del cuadro albo campeón de la Copa Libertadores, a Jorge Vergara Núñez como uno de los directivos que marcaron la era en el Estadio Monumental con su gestión, que también fue muchas veces criticas. Ahora, en el retiro absoluto, el ex dirigente albo aprovecha el tiempo para opinar de cómo él ve al cuadro albo.

A través de sus redes sociales, Vergara aprovechó hace algunas horas de realizar un análisis descarnado de Blanco y Negro y, sobre todo, cargó los dardos contra Gustavo Quinteros. En un escrito de varios puntos, el ex directivo albo incendió todo en contra del técnico argentino del cuadro popular

"Tiene un cuerpo técnico inservible comandado por chanta sin ética, coimero (sic), fresco de raja (sic), que vende humo y cobra peaje a quiénes llegan al club y que sólo trabaja con representantes que maneja él (sic)", indicó Vergara a través de su cuenta de Facebook.

Jorge Vergara -izq- fue uno de los directivos de Colo Colo en la obtención de la Libertadores 91 (Archivo)

Vergara también no se anda con rodeos sobre la situación de Quinteros alzando la voz con un "debe ser reemplasado, ipso facto (inmediatamente). También, el ex directivo fue claro para opinar sobre la gestión actual de Blanco y Negro. "Tienen una directiva de marcianos que resultan mentirosos e ignorantes, peligrosos para el club. Deben irse", añadió.

Igualmente, su opinión titulada "Análisis Colo Colo S.A 2023", Vergara empezó a ver línea por línea al equipo cree en el sector ofensivo del mediocampo "faltan 2 de categoría internacional" y en los mixtos le da la venia a César Fuentes y Leonardo Gil. "Cumplen, el resto para la casa".

No sólo se quedó ahí Vergara. El ex directivo de Colo Colo siguió barriendo y tirándole palos a Quinteros y a la gestión técnica en el cuadro de Macul.

"Un cuerpo técnico ético y homogéneo a cargo de planteles desde la Sub 16 a la Sub 23 con dedicación exclusiva y a jornada completa", indicó Jorge Vergara Núñez, quien firmó con "ING, Ex director de Colo Colo CSD".

La carta de Jorge Vergara a Colo Colo y Quinteros: