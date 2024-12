Días atrás, el exjugador de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, lanzó una declaración que causó polémica y que no cayó bien en el entorno de Colo Colo.

Precisamente, quien fuera también DT de los azules en dos períodos, declaró ante Deportes 13: “Yo creo que una celebración como esa del campeonato del 94 fue mucho más grande, mucho más potente que la celebración de la clasificación al Mundial de Francia 98′ y la Copa Libertadores del 91′ de Colo Colo. Creo que esa del 94′ la U fue exponencialmente más fuerte”, aseguró Castañeda”.

Pato Yáñez, campeón con los albos del máximo torneo continental de Sudamérica, salió al paso de los dichos del también exjugador de Palestino: “Eso no es comparable porque ese año todavía estaban los clubes. En esa época celebró todo Chile, no hubo un solo color detrás de la Copa Libertadores”.

Víctor Hugo Castañeda aclara sus dichos

Esta vez, en conversación con BOLAVIP, Castañeda aclaró cuál fue el ánimo de sus dichos asegurando que algunos malinterpretaron sus palabras. De igual forma, hace hincapié en el gran festejo de los azules tras el título del 94′ que cortó una racha de 25 años sin ser campeón.

“Yo creo que alguna gente no sé si entendió mal o se interpretó mal, yo no digo que fue más importante o menos importante que la Copa Libertadores, pero en festejo la cantidad de gente que había en la calle, yo la vi. No he visto algo como eso”, lanzó el histórico jugador de los azules.

Víctor Hugo Castañeda aclara dichos que generaron molestia en el entorno de Colo Colo

En esa línea, reafirma sus dichos: “Estoy super convencido de esa situación, y nada, nosotros a gozar, recordarnos de lo que pasó en ese momento. Nosotros nos vamos a juntar pasado mañana”.

Finalmente, recalca que el pueblo “Bullanguero” sigue festejando este título como uno de los más recordados de su historia: “El viernes tenemos la invitación, estar en Santiago y poder compartir y recordar por algo digamos, que han pasado 30 años y se sigue celebrando y se sigue festejando con mucho recuerdo, con mucho sentimiento aún”.