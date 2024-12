Mario Salas tuvo un paso para el olvido en Colo Colo durante la temporada 2019. Su paso por el “Cacique” no es bien recordado ya que no cumplió con las altas expectativas que se tuvo de él en el popular.

Tras abandonar el cuadro de Macul, pocas veces el “Comandante” ha hablado de su rol como DT en Pedrero. Sin embargo, hoy habló largo y tendido de aquello con TNT Sports.

El entrenador que hoy pasó a Deportes Temuco tras jugar la final de Copa Chile con Ñublense, dijo en primera instancia: “Quedó pendiente ser campeón. A pesar de que fuimos campeones de la Copa Chile, faltó ser campeón. Además, me hubiese encantado dirigirlos en la Copa Libertadores, a la cual habíamos clasificado el año anterior“.

¿Está en los planes de Salas volver a Colo Colo?

Pese a aquello, no esconde sus deseos de algún día regresar a Colo Colo: “Si se da, bien. Antes yo me generaba muchas expectativas con querer dirigir, pero hace mucho tiempo que no. Ahora lo dejo más a lo que puedo hacer yo“.

Mario Salas se abre a la opción de volver a Colo Colo

En esa línea, insistió en que: “Siempre va a ser hermoso poder dirigir un club como Colo Colo. Todos los clubes grandes que me han tocado dirigir en Chile y en el extranjero, han sido experiencias notables, aunque buenas y malas”.

Vale recordar que Mario Salas dijo adiós al “Cacique” a inicios de 2020, días antes de iniciar la peor temporada de su historia donde estuvo cerca de descender.