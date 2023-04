JC Guarello aprueba el partido de Fernando De Paul ante Palestino: "Es un buen arquero pero no tiene carisma, no transmite"

Tras la salida a préstamo de Omar Carabalí, Colo Colo contrató como primer refuerzo para la temporada 2023 al portero Fernando de Paul, proveniente de Everton y con pasado en la Universidad de Chile en donde incluso fue capitán.

El 'Tuto' llegó a Macul sabiendo que iba a ser suplente de Brayan Cortés, portero de la Selección Chilena. No obstante, el arquero ya jugó ante Santiago City por Copa Chile y contra Palestino hizo su estreno en el Campeonato Nacional, en un partido en donde fue de los más destacados.

Su actuación fue aplaudida por el periodista Juan Cristóbal Guarello en el programa Deportes en Agricultura, sobre todo un tapadón a Maximiliano Salas en el primer tiempo:

"De Paul es un arquero que siempre te va a rendir, si [Gustavo Quinteros] sabe que necesitaba un suplente, sabe que es él un arquero que la que va para afuera no la va a mandar para adentro y si anda bien...ese remate que le saca a Maxi Salas", comentó destacando la tapada del chileno-argentino.

No obstante, junto con destacar sus cualidades como portero, mencionó algunas características de su personalidad: "De Paul es un buen arquero, lo que pasa es que no tiene carisma, no transmite, tuvo el tema de que cuando llegó a la U Johnny Herrera le hizo soterrada guerra, pero es un arquero que ataja".

Su comentario fue complementado por Patricio Yáñez: "Él prefirió banca, había hecho campañón en Everton y él dijo me voy igual a Colo Colo", lanzó el ex futbolista sobre quien al ser suplente iba a tener pocas oportunidades por ser Brayan Cortés el titular en el arco del Cacique.