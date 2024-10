En Colo Colo ajustan los últimos detalles para el partido pendiente contra Unión La Calera, que se jugará el miércoles a las 19:00 horas, válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2024.

Si es que el Cacique sale vencedor, se transformará en el nuevo líder del torneo cuando solo queden tres jornadas para el final. Y en la previa de la visita a los Cementeros, habló esta jornada Fernando De Paul, el arquero que viene de ser figura ante Huachipato ante la ausencia del seleccionado nacional Brayan Cortés.

En la instancia, el Tuto se refirió a su presente y cómo se ha preparado para reemplazar al Indio. “Hay que estar preparado, el puesto de nosotros es diferente al de jugador de campo, a veces tenemos menos posibilidades, pero eso también es cuestión de saber, de entender, y como te dije, preparanos de la mejor manera para cuando toque. Eso es pensar no solo en uno mismo, sino en lo grupal. La verdad que nosotros trabajamos muy bien, tenemos muy buena compoetencia con los arqueros y siempre esperando la oportunidad”, comenzó diciendo.

“Tratar de prepararme siempre de la mejor manera para cuando toque, me ha tocado en el año jugar, sabiendo que Brayan siempre es considerado en la Selección, entonces esa posibilidad está. Aprovecharlo, disfrutarlo, también siento un apoyo y mucha confianza no solo del cuerpo técnico, sino de saber que un arquero no tiene continuidad, siento que ellos están bien cuando me toca jugar y eso es importante para mí”, agregó.

Fernando De Paul fue figura en el triunfo por 2-1 de Colo Colo ante Huachipato. (Foto: Marco Vásquez/Photosport)

La vuelta de Carlos Palacios a Colo Colo

En la conferencia de prensa, la pregunta que más se repitió fue cómo tomaron en el plantel la vuelta de Carlos Palacios, el goleador del equipo que pidió ser liberado de la Selección Chilena por problemas personales.

“Obviamente que cuando tienes jugadores de selección es muy importante para todos. La vuelta de Carlos es importante, como lo va a hacer en su momento la de Brayan, Lucas (Cepeda) y Esteban (Pavez), que esperemos se recupere pronto. Es bueno tenerlo y enfrentaremos el partido de mañana con los que estamos y porque estamos preparados para eso”, destacó De Paul.

“Como compañero, apoyarlo como lo hacemos con todos. Cuando cada uno tiene un problema el grupo siempre trata de apoyar, después son cuestiones personale sobviamente, pero nosotros estamos para eso. Yo no tuve la oportunidad de hablar bien del tema, pero lo que nosotros tengamos que hablar, o lo que él tenga que hablar con el grupo, lo que necesite, lo hacemos puertas adentro”, completó sobre La Joya.

Partido clave ante Unión La Calera

Finalmente, el portero de 33 años adelantó lo que se espera del partido de mañana, el último pendiente que tiene Colo Colo para ponerse al día en el Campeonato Nacional.

“Nos ponemos al día y podemos quedarnen lo más alto, Va a ser un partido complicado, una cancha difícil, Calera ha mejorado muchísimo desde la llegada de Walter (Lemma) ha levantado el nivel. Walter también nos conoce a muchos de nosotros, así que va a ser un partido difícil, uno de los más importantes del año”, concluyó.