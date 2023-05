Colo Colo recibió su primer mazazo en lo que es la presente edición de la Copa Libertadores 2023, en la que los dirigidos por Gustavo Quinteros no pudieron hacer valer su localía y cayeron por 2-0 ante Boca Juniors en el Estadio Monumental por el grupo F.

Tras lo que fue esta derrota, el estratega Jaime Vera conversó con Bolavip Chile y tuvo su analogía para el desempeño que tuvo el ‘Cacique’ ante el conjunto argentino, en la que recalcó que la jerarquía se hizo notar en este compromiso.

“Los partidos se ganan con gol, si no haces gol, no puedes ganar. Ahora la jerarquía de los equipos argentinos, por más que a mucha gente no les guste, creo que ellos están un escalón más arriba de los nuestros y eso en definitiva creo que en esta instancia pesa y Boca Juniors lo está demostrando ahora. A pesar de que Colo Colo jugó un buen partido”, comenzó señalando Vera.

Siguiendo en esa línea, quien fuera jugador del ‘Popular’ confesó que en esta clase de partidos los detalles son los que marcan diferencias y que ese ámbito, el conjunto ‘Xeneize’ fue más eficaz y por aquello se llevó la victoria del recinto de Pedreros.

Pizarro uno de los valores rescatables en Colo Colo | Foto: Guillermo Salzar

“Más que categoría, jerarquía, ellos tienen ese el escalón más arriba que nos falta a nosotros. Suele suceder eso de repente cuando estás jugando mejor, cuando estás empujando, el error te mata y ellos frente a la portería son letales”, explicó a Bolavip.

El ‘Pillo’ tuvo palabras también para lo que fue el desempeño del joven atacante Damián Pizarro, a quien destaca y confía que mejorará su definición “está joven, (la definición) él lo va a aprender, pero ha hecho cosas más buenas en el partido. Pero con la expulsión más difícil se pone el problema”.

Finalmente, Vera detalló que a pesar del irregular momento que atravesaba Boca Juniors, el conjunto argentino puso los kilos de trayectoria en la cancha y se quedó con el encuentro ante Colo Colo.

“Sí, yo creo que Boca tiene un escalón más arriba que Colo Colo y también es por la competencia que tienen ellos, la competencia es mucho más fuerte que la nuestra y mientras no emparejemos eso nosotros, nos va a costar ganarle a estos equipos, siempre”, cerró.