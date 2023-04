Colo Colo hace su debut en Copa Libertadores este miércoles ante Deportivo Pereira por la fase de grupos. El Cacique viajó hasta Colombia para comenzar el camino internacional y buscar uno de los cupos a los octavoa de final.

Sin embargo, uno de los jugadores que también se estrenará en este tipo de competencias es Damián Pizarro. El delantero poco a poco ha ido ganándose la confianza de Gustavo Quinteros y será titular frente al cuadro cafetero.

Con respecto a esto, Jean Beausejour se refirió al puesto que se ha ganado el joven artillero y afirmó que tiene todas las condiciones para sea parte del once titular. Además, aseguró que el técnico albo no entrega nada en bandeja.

"Lo de Damián Pizarro a uno no lo sorprende en nada, porque está totalmente apto para la competencia nacional e internacional y en ese sentido si hay alguien que no te regala espacio, salvo que sea por lo que hiciste y porque te lo ganaste, es Gustavo Quinteros. Así que me parece bien", dijo el ex seleccionado en Los Tenores de ADN.

"Él quema todas las etapas y en ese sentido el técnico hace una evaluación. Me imagino que debe haber algo, no sé si de temor, de no apurarlo en ciertos en procesos, pero si tú ves que en las evaluaciones previas tanto físicas, tácticas, psicológicas, que soporta bien las presiones y está apto en todos estos sentidos, yo creo que hace bien en ponerlo", agregó.

El delantero será titulat frente a Deportivo Pereira en Copa Libertadores | Foto: Guille Salazar

Por último, manifestó lo que tiene que mejorar Pizarro en su juego. "Si es que una de estas condicionantes no estuviese cien por ciento de desarrolladas, creo que sí. ¿Qué tiene que seguir desarrollando? Los movimientos, algunas situaciones tácticas, pero yo creo que las otras condicionantes siento que las tiene todas. Después puede jugar mejor o peor, pero de que está preparado, está preparado", cerró.