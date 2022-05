Colo Colo está trabajando en la búsqueda de nuevos refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional. Los albos mediante su gerente deportivo Daniel Morón comienzan a tener nombres en carpetas ante los puestos a considerar por parte de Gustavo Quinteros donde hay que tener nuevas alternativas.

En esta medida el exfutbolista Johnny Herrera durante el programa de TNT Sports, se tomó el tiempo para aconsejar a quien fue su clásico rival en el fútbol chileno apuntando a que el cuadro popular debe sumar un nuevo jugador en la portería, otro en la defensa y otro en delantera, teniendo en cuenta que solo se puede inscribir tres jugadores.

No fue todo, debido a que el guardameta entregó los nombres para sumar en cada uno de los puestos mencionados anteriormente. Y es que el nombre que ubicó para la portería es el de Ignacio González, quien ya tuvo paso por el Cacique y que en la actualidad defiende el arco de Deportes Antofagasta.

“Buen suplente, no sé si para ser el primer arquero de Colo Colo. Me recuerda a Paulo Garcés”, fueron las palabras que entregó el exfutbolista al respecto de sumar un nuevo profesional en la portería para pelear el puesto con Brayan Cortés.

Johnny Herrera postula a Ignacio González como un refuerzo para Colo Colo. (Foto: Agencia uno)

Para la zona defensiva el nombre es uno de los que está en carpeta en el Cacique como es Daniel González. “Yo no conozco a Daniel González, pero sí un amigo mío que me dice que nunca vio un central de tanta proyección como él y lo dirigió en Wanderers. A la U no lo llevaría, pero sí a equipos como Colo Colo y Católica que tienen su defensa funcionando”.

Además, expresó que “Al tener en Colo Colo a Amor, Zaldivia y Falcón, jugadores promedio de 30 años, este gallo en dos años más va a ser vendible sin ningún problema”, contempló al respecto.

Finalmente, para la delantera también se la jugó con un exfutbolista albo como Martín Rodríguez. “Me iría por Martín Rodríguez en caso de que Colo Colo pase a segunda fase de Copa Libertadores y así tenga una alternativa más por izquierda, en caso de que Costa no ande, es una buena alternativa, además puede jugar por Gil o por derecha, por Solari”.

El exfutbolista se inclinó por dos nombres que han estado rumoreando un vínculo con el Cacique, solo fallando en la portería aunque también se especula con el nombre del exfutbolista albo para un regreso a la institución.