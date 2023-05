Colo-Colo no pudo lograr el objetivo, esto luego de caer por 2-0 ante Boca Juniors en el Estadio Monumental. Recinto que lamentablemente no pudo estar lleno debido al castigo que arrastra el equipo albo.

Uno que tuvo palabras para analizar la derrota de los albos fue Jorge Garcés, quien no está conforme en el nivel de la plantilla del cacique. "No ha sido un buen año de Colo-Colo, es nuestro mejor representante del fútbol chileno, pero no es el mismo del año pasado. Se le fueron dos jugadores importantes en la defensa y se le fue el centro delantero".

"Lo que le falta hoy a Colo-Colo es un centro delantero, (Pizarro) es muy chico, aún le falta madurar. Atrás en defensa, urgente falta un lateral que cubra la partida de Suazo", continuó diciendo.

Pizarro no pudo marcar diferencias en el día de ayer. (Photosport)

"Colo-Colo empezó bien y Boca se veía un poco perdido al principio. Pero llega el gol de Boca y Colo-Colo tuvo más garra que fútbol, eso es lo que se vió", comentó el "Peineta"

"No hubo llegadas claras para pensar que Colo-Colo podía. Fue un partido bien díficil, yo antes del partido ya lo veía complejo. Si Colo-Colo hubiese estado un poquito mejor, podrían haber logrado el resultado que esperaban, pero con este Colo-Colo difícil", concluyó Garcés.