El ex entrenador de la Selección Chilena reacciona con un lapidario análisis a la caída de La Roja frente a Argentina en Buenos Aires.

Chile no se pudo hacer fuerte en su visita a Argentina en el día de ayer y, si bien había ilusiones de al menos poder rescatar un empate, la realidad es que La Roja se devolvió al país con un mazazo tras caer por 3-0 ante los trasandinos.

Si hay alguien que sabe lo que es calzarse el buzo de la Selección Chilena es Jorge ‘Peineta’ Garcés, experimentado técnico nacional quien conversó con Bolavip Chile y analizó lo que dejó la dura caída de La Roja ante el vigente campeón del mundo y de América.

Peineta, en su estilo, hizo un lapidario análisis de la actualidad de Chile: “Para mí hay chicos que les falta mucho todavía y lamentablemente la prensa los agranda porque hacen un gol en el extranjero o un buen partido en el Campeonato Nacional… estamos lejos”, señaló.

Chile fue una lágrima ante Argentina. | Foto: Photosport

El ex técnico de Santiago Wanderers lamenta las ausencias de los jugadores históricos y el poco recambio que ha habido con jugadores de esa talla, diciendo que “Ya no tenemos a los Vidal, Aránguiz o Alexis Sánchez. Se hace muy complejo el tema. Hoy hay que pensar en los rivales directos no más, pelear el sexto y séptimo lugar”.

“Es la realidad hoy de Chile. ¿Pueden crecer estos chicos? Claro que sí, y tienen condiciones, pero para enfrentar a este tipo de rivales no se necesita solo tener condiciones”, complementó en el cierre el experimentado entrenador.

Ahora, La Roja tiene una verdadera final el próximo martes cuando tenga que recibir a Bolivia en el Estadio Nacional. En caso de ganar, Chile se pone en carrera para ir al Mundial, mientras que un empate o una caída prácticamente sepultaría las chances.

Nueva baja en La Roja para enfrentar a Bolivia

Ricardo Gareca no podrá contar con Marcelino Núñez para el partido ante Bolivia, toda vez que el jugador formado en la UC fue amonestado ante Argentina y quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.