El experimentado entrenador nacional no se tomó de buena manera que Peric contará la anécdota sobre lo que ocurrió entre él y Rubén Selman.

Jorge Peineta Garcés le manda un potente mensaje a Nicolás Peric: "Me hubiese gustado que él..."

El exguardameta Nicolás Peric fue titular en el partido en que el entrenador nacional Jorge Garcés se transformó en un meme que quedó en la memoria de los fanáticos del fútbol chileno y de los que no también.

Y es que el “ándate a la conche…” y la airada reacción del Peineta al cobro arbitral del fallecido Rubén Selman en un O’Higgins vs. Audax Italiano, partido válido por la semifinal de vuelta del Torneo de Clausura en el año 2006, sigue dando que hablar.

Durante los últimos días, el propio Peric reveló en el programa De Buena Fuente de DLT Sports detalles desconocidos de ese día y confesó que Selman le tenía mala a Garcés.

JORGE GARCÉS CUENTA LA OTRA CARA DE LA MONEDA DE LA ANÉCDOTA DE NICO PERIC

Esta situación no pasó desapercibida y el video de Peric contando la anécdota se hizo viral tanto en Tik Tok como en Instagram, por lo que “El Peineta” no se quiso quedar callado y contestó el llamado de BOLAVIP CHILE, donde contó su punto de vista sobre los hechos.

“Yo tengo que declarar públicamente que al Nico le tengo mucho cariño, mucho aprecio y estuve en su despedida en Talca. Hasta el día de hoy había tenido una relación muy bonita”, partió diciendo el experimentado DT chileno.

“Más que molesto, me hubiese gustado que él hubiese hecho el comentario completo porque queda como una anécdota y las personas que estaban ahí se rieron y se burlan de la situación. Yo hubiese preferido que el Nico hubiese dicho que nos robaron porque eso me dijo cuando terminó el partido, eso fue lo que dijo “profe le robaron”, agregó.

Ese día, Garcés perdió los estribos por las decisiones de Selman | FOTO: Archivo

Minutos después, Garcés volvió a recordar que “al término del partido él me abrazó, yo estaba con lágrimas en los ojos y me dijo “Profe, te robaron” o sea había una predisposición que O’Higgins no ganara ese día”.

“Lo que se vivió en el momento y lo que se ha vivido posteriormente con esa situación, la hinchada de O’Higgins sufrió y a mí me marcó porque fue el momento más triste de mi carrera hasta el día de hoy”, concluyó el ex adiestrador de Santiago Wanderers.