El ex jugador Jorge Valdivia tuvo palabras para la posible partida de Gabriel Suazo al fútbol turco, en donde señaló que le gustaría que se concrete su llegada con el fin de que pueda dar el gran salto en su carrera

En los últimos días se ha hecho notar un interés por parte del Fenerbache del fútbol turco por contar con el defensor y capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, algo que fue revelado por el medio ‘Sporun Dibi’ y confirmado por el representante del jugador, Alan Silberman, dejando en una nebulosa lo que será el futuro del lateral del Cacique.

Desconociendo lo que pueda suceder en los próximos días con la situación en la que se ve envuelta el jugador Albo, un ex compañero del jugador como lo es Jorge Valdivia, habló en Radio ADN sobre la posibilidad de que Suazo pueda dar su primer paso al extranjero, algo que es totalmente avalado por el ex jugador.

“Cuando salgo de Colo Colo le dije que era su momento para que fuera capitán un par de años y que luego se fuera al extranjero. Es su momento para partir. Tiene que pensar en ser un jugador de selección y para tener una regularidad ahí tiene que irse al extranjero, porque va a aprender mucho más de lo que ha aprendido en Colo Colo”, partió señalando Valdivia.

Siguiendo en la línea de su evolución futbolística, el ‘Mago’ deja en evidencia el gran avance que ha mostrado en su futbol el hoy capitán de Colo Colo y que está en el momento ideal para poder lanzar su carrera al exterior, ya que debe dar ese salto, el cual lo haga estar a la altura de los grandes equipos de Europa.

Valdivia destaca el gran trabajo que ha hecho Suazo | Foto: Agencia Uno

“Es difícil ser líder, tener una voz fuerte en el camarín y no jugar. Él juega todos los partidos, entrena siempre, juegue bien o mal. He sido testigo de su evolución, me pone contento por él. Fue uno de los más regulares en Copa Libertadores. Deseo que de ese salto. Contra Araujo ante Uruguay hubo mucha diferencia y él lo sintió. Irse afuera le va a servir para sumar lo otro”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia enfatizó en lo que ha sido el gran cambio que ha tenido en su carrera futbolística Gabriel Suazo, destacando su gran fortaleza ante la critica que tuvo duramente un tiempo y que siempre trabajó para poder ir mejorando, algo que hoy refleja con creces con su buen rendimiento dentro de la cancha.

“Es mérito única y exclusivamente de él, no hay dirigentes, entrenadores ni hinchas: a punta de esfuerzo, entrenamiento, aprender de los errores. Se comió las críticas durante mucho tiempo, el que quiera ponerse una medalla por su rendimiento está equivocadísimo”.

“Es un tipo muy centrado, educado, ubicado, entiende las críticas como algo positivo y cuando tu llevas eso a una mejora es positiva. Cuando el jugador se va hacia abajo con las críticas es difícil, pero él se fortalece ante la crítica”, cerró.