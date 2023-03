El ex creativo de La Roja y Colo Colo, Jorge Valdivia, abordó el presente del Cacique en el Campeonato Nacional 2023 y desdramatizó el irregular comienzo de los albos en el torneo.

Jorge Valdivia pone paños fríos ante irregular comienzo de Colo Colo: "Tampoco me atrevería a decir que hay que alarmarse tanto "

Colo Colo parece no encontrar la llave para dar con el buen juego en este Campeonato Nacional 2023 y actualmente está sumido en la irregularidad, donde marcha en la medianía de la tabla y muy lejos del puntero Universidad Católica.

Si bien recién van 5 partidos disputados para el Cacique, lo cierto es que el equipo no vuela en la cancha como lo hacía el 2022 y gran parte de eso es por la cantidad de jugadores que partieron y los que han llegado.

Colo Colo no encuentra el camino en el torneo. | Foto: Agencia UNO

“Es un arranque bastante negativo, contrario a lo que Quinteros se imaginó en un inicio de pretemporada. No sabemos aún cómo Colo Colo va a llegar a ese debut en Copa Libertadores porque me imagino que, a pesar de los malos resultados, sabe que va jugar un torneo internacional y eso les da un plus a los jugadores”, dijo Jorge Valdivia en F90 de ESPN.

Valdivia hace un análisis de lo que ha sido el Cacique en lo que va del año: “Tiene que retomar el camino de Copiapó en un inicio, lo que hizo por pasajes ante Ñublense. Ha tenido buenos partidos, pero no ha sido constante, ha tenido situaciones donde ha sido superado por el rival y también superado al rival. Tiene que establecer una regularidad que es muy difícil en los equipos”.

“Si bien no es un arranque extraordinario, tampoco me atrevería a decir que hay que alarmarse tanto porque ha tenido dificultades desde jugadores, lesiones, expulsiones y son varios problemas que viene sumando que no le ha permitido tener ese esquema bien definido que sí lo tuvo el año pasado”, sentenció.