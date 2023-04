Jordhy Thompson es uno de los jugadores con más proyección en Colo Colo. El delantero empezó bien el 2023 a punta de goles en el cuadro de Gustavo Quinteros. Sin embargo, la aparición de un video en un club nocturno, donde se ve que agrede a su pareja Camila Sepúlveda lo borraron del cuadro albo por unas semanas y, además, lo dejaron en tratamiento psicológico por parte del club. Sin embargo, la historia se habría vuelto a repetir.

Hace un par de horas, en su Instagram, Camila Ignacia colgó dos reels con el título "Funa a Jordhy Thompson". Ahí, la estudiante de Obstetricia y Neonatología publicó pantallazos de Instagram, WhatsApp y videos en los que aparecería el jugador del Cacique.

En uno de esos videos, Camila Sepúlveda, primeramente, escribió un texto donde arranca de la siguiente manera. "Le prometí que nunca lo haría pero ya no puedo más.... Lo hago porque ya se salió de las manos, y logré entender que esto no es amor porque el amor no duele!! No pienso cubrirlo más!! Quiero que sepan la clase de persona que es", apuntó la joven en su Instagram.

Además, la muchacha entregó más detalles sobre lo ocurrido y reconoce que ella sí le dio aviso a Colo Colo sobre lo que estaba pasando. "Le di tantas oportunidades para que cambiara pero nunca lo hizo y nunca va a cambiar. Me hizo mierd (sic) mi celular, mi iPad que ocupo para estudiar en la universidad, tengo pruebas de todo. Fui hablar a Colo Colo antes que se filtrara el video donde me pega en la disco y ellos se comprometieron a pagarme el iPhone y el iPad que me hizo mierd... (sic). Ha pasado más de un mes y aun no se hacen cargo".

La pareja de Jordhy Thompson acusó al joven de agredirla nuevamente (Photosport)

En el segundo video, la mujer da a conocer imágenes en las que aparecería el futbolista increpándola por no estar en su hogar. "Ándate para la casa", se escucha decir a un joven que sí sería Jordhy Thompson el que hace esa llamada que estaba llena de improperios de grueso calibre.

También, la joven muestra fotos de distintos hematomas y rasguños que tiene en su cuerpo. Además, en la conversación compartió varias conversaciones con muchas palabras groseras, las que habrían sido supuestamente con el jugador de Colo Colo.

Hace algunos días, el joven futbolista fue apoyado absolutamente por el técnico Gustavo Quinteros, quien mencionaba que "está haciendo una transformación en su vida y nosotros como profesionales lo queremos acompañar para que su vida sea distinta, que su profesión lo ayude a cambiar como persona (...) Es un tema que se ha hablado con los profesionales y esperamos que pueda en algún momento a ser una persona distinta".

Ahora, habrá que esperar un pronunciamiento oficial por parte de Colo Colo y también del jugador para corroborar si nuevamente incurrió en estos hechos de violencia, que de ser comprobados lo podrían borrar definitivamente del club.