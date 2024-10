El mundo del periodismo deportivo chileno está de luto, tras conocerse del fallecimiento del destacado relator, Santiago Chavarría, quien desde hace algún tiempo estaba muy complicado de salud.

Conocida la noticia, muchos comunicadores manifestaron su pesar por la triste partida de quien reconocen, como un hombre que tendió la mano a las jóvenes promesas y que nunca les cerró las puertas.

Es así como Vladimiro Mimica, Paulo Flores, el periodista Sergio Jara y el recordado reportero Eduardo Ítalo Mella, entre otros, han mostrado el dolor por la partida de Chavarría.

Radio Yungay, Radio Chilena de San Bernardo y Radio Panamericana, entre otras, fueron las emisoras donde se desempeñó el narrador y entre quienes fueron sus discípulos están Ernesto Díaz Correa, Sebastián Tatán Luchsinger y Claudio Palma.

Precisamente este último, hace unos días, visitó a su maestro.

El dolor de Claudio Palma

Santiago Chavarría se encontraba enfermo, postrado en su cama y muy débil. Fue así, como a través de una publicación en Instagram, Claudio Palma compartió una emotiva imagen junto a quien él reconoce, como el hombre que lo ayudó a ingresar en el mundo del periodismo deportivo.

En la ocasión, comentó cómo le pidió a su papá que intercediera con el comunicador que por esos años se desempeñaba en Radio Yungay y fue así, como lo citó para iniciar su carrera, hace 37 años con la ayuda del fallecido relator.

“Hace dos semanas me hicieron llegar un video, en el que el viejo y querido Santiago Chavarría me envió un saludo y me dijo ´ven a verme’”, expresó Palma en su red social.

Lo que vino después, fue realmente emotivo, “hablé con su hija, me comentó que su padre se encontraba muy mal, que no reconocía a nadie y que solo algunos momentos habría los ojos. Ayer, ingresé a su dormitorio, me senté en su cama, le tomé su mano y le digo fuerte. ´Chago te vine a ver! Soy el negro Palma, te acuerdas del mundo deportivo de la Radio Yungay?’ En ese momento milagrosamente se provocó algo hermoso. Abrió sus ojos, me miró y nos emocionamos juntos”, escribió la voz de TNT Sports, hace unos días.

La emotiva imagen que compartió Claudio Palma (Instagram)

Sus restos, son velados en la Parroquia San Nicolás de Tolentino, ubicada en la calle Juan Sebastián Bach 236, en la comuna de San Joaquín.

