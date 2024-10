El fútbol muchas veces rige los parámetros de la vida de una sociedad. Sobre todo en Sudamérica, donde este deporte es tan pasional y atrae a multitudes. Lógicamente, esto incluye al mundo de la política, con candidatos y referentes de distintos partidos que a lo largo de su carrera muestran diferentes guiños hacia sus respectivos clubes. En Chile, esto queda bien marcado.

Uno de los aspectos que sin duda llamó la atención dentro del siguiente listado es la simpatía que profesan los máximos dirigentes del país por los equipos del fútbol chileno, puntualmente a través de las redes sociales, pero permanentemente dejan en claro cuál es el club de sus amores. ¿Quieres enterarte? Te invitamos a que descubras de que equipos son hinchas los principales políticos chilenos .

Sebastián Sichel

Fue jugador y es fanático de la U (Instagram)

El ex candidato presidencial de la Agrupación Chile Vamos demostró ser uno de los protagonistas de la política chilena más ligados al mundo del fútbol. “Yo jugué fútbol primero en Sacachispas y después en Concón. Jugaba de central o de ‘9’, porque era muy alto. Ya en Santiago me probé en la U, pero no quedé y me dediqué a los estudios”, recordaba Sichel entre risas en una entrevista.

Fue el propio Sichel quien reconoció que primero era hincha de Concón National, su amor de niñez, pero cuando vio jugar a la Universidad de Chile… se terminó inclinando por la U . Y a la hora de elegir sobre el mayor ídolo del equipo, no tiene dudas: “Marcelo Salas, por sobre Johnny Herrera. Creo que Salas incluso es el máximo ídolo del fútbol chileno, era un gallo de un talento de otro nivel. No sólo era goleador, también era armador. Podía ser “10”, como partió en Temuco, o centrodelantero” .

Eduardo Artés

Alejado del fútbol actual, pero hincha colocolino (Twitter/X)

Hablando de ex candidatos presidenciales, podemos detenernos también en Eduardo Artés, otro de los nombres en las elecciones de 2021 (por Unión Patriótica) . Aunque en este caso, el amor futbolístico del psicopedagogo y dirigente social se inclina por los colores de Colo Colo .

El profesor Artés se reconoce colocolino desde siempre. “Cuando era bien niño, me gustaba Colo Colo. Así de simple. Ahora no es que no me guste, pero me he alejado de esta cosa comercial tan terrible. Yo tenía un tío viejo que era uno de los fundadores de Colo Colo”, confesó en una entrevista hace varios años atrás.

Francisco Chahuán

Un ferviente hincha y colaborador del Everton (Instagram)

El Senador Nacional y presidente del Partido Renovación Nacional (RN), es un político influyente en la coalición de centro-derecha dentro del país. Ha tenido un rol importante en la reorganización de la oposición, pero, además, es un ferviente amante del fútbol. Oriundo de Viña del Mar, su club favorito está relacionado con su región: Everton.

Siempre atento a los partidos que juega el equipo, también se muestra involucrado con la vida institucional de su club. Y eso lo demuestra a través de sus redes sociales donde, por ejemplo, en los últimos tiempos, se lo vio formando parte de un evento especial: “Junto a mis grandes amigos Erasmo Zúñiga y nuestro presidente Cristián Castto al Cumplir 115 años del Everton!! Con la asociación de ex futbolistas con las cuales hemos trabajado tanto, sacamos el proyecto de la sede y sus ampliaciones, el mausoleo para los que partieron y los proyectos que les han permitido mostrar el orgullo oro y cielo”, comentó.

Ignacio Briones

Junto a su familia, alentando al Cácique (Twitter/X)

El ex ministro de Hacienda durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y militante de Evolución Política, partido del cual fue candidato presidencial en 2021 hasta perder contra Sebastián Sichel en las primarias de Chile Vamos, nunca negó su gusto futbolero, ya que desde muy niño tiene en claro su amor por Colo Colo.

“Tuve la increíble suerte de estar en el Monumental el 5 de junio de 1991 para ver a Colo Colo Campeón de América. Hoy, a mis hijos colocolinos, mantenemos la tradición de acompañar estos colores”, comentó en sus redes sociales, donde en muchas oportunidades ha relatado sus experiencias en el estadio o se le ve acompañando la actualidad del equipo.

Eduardo Frei

Partido amistoso durante su etapa como presidente (X)

En 1994, con la asunción de Eduardo Frei Ruiz Tagle a la presidencia de la República, se pretendía poner fin a la transición de cuatro años de Patricio Aylwin, para darle inicio a una nueva etapa en el país de la mano de un gobernante fanático de la Universidad de Chile. Finalmente, a lo que se puso fin fue a los 25 de años de sequía del Romántico Viajero.

Al expresidente se lo considera uno de los presidentes más futboleros de la historia de Chile. Durante ese 1994 fue común verlo en todos los partidos que la U jugaba de local, siempre muy cerca de Darío Calderón, hombre fuerte de la ANFP. El lazo entre el club y el mandatario fue más allá aquel 24 de marzo de 1994: se convirtió en Presidente Honorario de la U. Ese día se disputó oficialmente la Copa Eduardo Frei.

Mario Marcel

Es hincha de dos clubes: la U y el Barcelona (Twitter/X)

El economista e ingeniero comercial es fanático de dos clubes . En Chile, sigue a la U , mientras que en el extranjero también es hincha del Barcelona, ya que su madre era catalana . El ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, tiene un gusto especial por lo artístico (principalmente, por John Lennon, el jazz y el rock argentino), pero como ven, también su corazón tiene espacio para el fútbol.

Coincidiendo con su forma de ser, tranquilo y poco demostrativo de sus pasiones, no es común verlo efusivo o demasiado comprometido con los partidos de la U, aunque reconoce que en su etapa de estudiante solía jugar seguir al fútbol y que suele informarse con lo que va sucediendo con el equipo en el campeonato.

Mario Desbordes

Un fanático de Colo Colo, con la familia de Audax (Instagram)

La batalla por la alcaldía en Santiago Centro fue una de las sorpresas en las Elecciones Municipales 2024. Mario Desbordes logró una importante diferencia ante su rival y actual edil de la comuna, Iraci Hassler. Desbordes es un abogado, político y militante de Renovación Nacional (RN), partido del cual fue secretario general entre diciembre de 2010 y marzo de 2018.

Fanático confeso de Colo Colo, se lo vio muchas veces en el estadio y su apoyo al Cacique es permanente. Aunque en su familia, los gustos futbolísticos están divididos, como lo marca esta publicación en sus redes sociales: “Con mi hijo Diego en el Estadio Bicentenario de la Florida, juntos pero divididos: Diego alentando al Audax Italiano y yo como siempre a mi Colo-Colo querido”.

Ricardo Lagos

Siempre cercano a la U, ayudó a varios clubes (Twitter/X)

El ex presidente chileno Ricardo Lagos, quién llevó las riendas del país entre los años 2000 y 2006, anunció a comienzos del año 2024 y mediante un video publicado en redes sociales, su retiro de la vida pública, a los 85 años. En el terreno futbolístico, su presidencia es recordada por haberse implementado el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas, cambiando para siempre la naturaleza y la esencia del más popular de los deportes en el país.

Es que, fue durante su etapa en la presidencia, cuando los equipos más importantes del país, comenzaron a vivir momentos extremos desde lo económico. Pese a ser hincha de la Universidad de Chile, Lagos llegó a entregar un aporte a la Colo-Tón, campaña destinada a ayudar al Colo Colo, que había sido declarado en quiebra por la justicia. “Creo que Colo Colo debe seguir dando que hablar, dando triunfos, pero no muchos sobre la U”, declaró por aquellos tiempos.

Maya Fernández Allende

Es reconocida como seguidora de Colo Colo (Instagram)

Referente feminista y ex presidenta de la Cámara de Diputados/as, la Ministra de Defensa Nacional durante el gobierno de Gabriel Boric, nació en 1971 apenas dos años antes del golpe de Estado a su abuelo, el expresidente Salvador Allende. La bióloga y veterinaria vivió las primeras décadas de su vida en el exilio en Cuba.

Sin dudas, se trata de una de las integrantes de esta lista que menos parece estar ligada con el mundo del fútbol. Más allá de eso, Maya Fernández es reconocida como seguidora de Colo Colo e, inclusive, ha compartido en ocasiones su apoyo al equipo en redes sociales.

Joaquín Lavín

Fanático de la UC y empresario en el mundo del fútbol (X)

Lavín nació en Santiago, pero a los 6 años se fue con sus padres, Joaquín Lavín y Carmen Infante, a vivir a Portezuelo, un pueblo a poco más de 30 kilómetros de Chillán. El ex ministro de educación y desarrollo social del gobierno de Sebastián Piñera es otro de los nombres que aparece entre los más reconocidos simpatizantes de la Universidad Católica.

No hay dudas de que el otrora candidato presidencial y alcalde de Las Condes, es uno de los nombres más importantes que hincha por La Franja, yendo regularmente a San Carlos de Apoquindo. Más allá de esto, en plena época de profunda expansión de las Sociedades Anónimas Deportivas dentro del país, Lavín mantuvo acciones en Santiago Wanderers de Valparaíso, el equipo más popular de la Quinta Región y del que el propio Piñera también fue socio y comentarista de su campaña.

Evelyn Matthei

Amor y controversias en esta hincha de la U (Twitter/X)

Una de las líderes de la Unión Demócrata Independiente y actual alcaldesa de Providencia, es una figura importante dentro de la derecha chilena. Su experiencia como ex ministra y ex senadora la posiciona como una de las voces fuertes de la UDI.

La candidata a la presidencia en 2013 nunca tuvo problemas para explicar su pasión por Universidad de Chile, aunque dejó claro que no es mucho de asistir al estadio a ver los partidos del cuadro del chuncho. Además, en varias oportunidades ha generado controversias con los hinchas de la U, ante distintos episodios e inclusive bromas en doble sentido hacia su propio equipo.

Rodolfo Carter

El alcalde de La Florida, cercano a Audax Italiano (Instagram)

El alcalde de La Florida, cercano a la UDI , es uno de los líderes regionales de la política chilena y habitualmente aspira a posiciones más importantes del poder. En 2024, hizo oficial la inauguración del nuevo estadio comunal para que lo utilice, principalmente, Audax Italiano , club de la zona y por el cual siente un cariño especial.

“Soy de una generación que iba a la cancha con el viejo, donde ir a ver el fútbol era un espectáculo de familia”, comentó Carter y agregó: “Es un estadio que está abierto a todos los equipos, el Audax tiene la prioridad, pero la sociedad anónima va a tener que observar una conducta apropiada. Habrá fútbol en la medida de que exista la seguridad que los vecinos de La Florida exigen”.

Camila Vallejo

Una fanática del fútbol y de la Universidad de Chile (Instagram)

Es sabido el fanatismo de la vocera del Gobierno de Gabriel Boric por el Romántico Viajero. En su época de estudiante universitaria se dejó ver en varias fotografías con la camiseta e, incluso, se la ha visto en el estadio. Vallejo reconoció que se hizo hincha de la U de Chile, a partir que su padre la llevaba al estadio cuando era pequeña.

La reconocida hincha azul, no duda en festejar en sus redes sociales, como por ejemplo en 2024, tras un triunfo esperado en el clásico ante Colo Colo: “¡Grande la U! ¡Qué alegría, este resultado nos enseña que si se persevera y se juega en equipo lo que parece imposible se puede lograr!”, escribió. Más allá de esto, la ex dirigente estudiantil también ha mostrado cierta cercanía con Palestino en sus comienzos dentro de la política tradicional.

Germán Codina

El alcalde de Puente Alto, fan del fútbol y del Cácique (Twitter/X)

Durante más de una década en el cargo de alcalde de Puente Alto, Germán Codina es miembro del partido Renovación Nacional (RN). El líder regional siempre se ha mostrado fervoroso en materia futbolística, con la clara determinación de ser hincha del Colo Colo. Habitualmente está atento al andar del equipo y en ocasiones ha publicado comentarios en las redes.

Más allá de esto, teniendo en cuenta su rol, ha tenido posteos llamativos en sus redes, como el día que junto a su sobrina fue a presenciar un partido de la Universidad de Chile. “Como saben yo soy de Colo Colo y hoy estoy acá en el Estadio Nacional apoyando a mi querido Municipal Puente Alto. Así tenemos que disfrutar el fútbol y todos los deportes, en familia, sin violencia y respetando a nuestros rivales independiente del resultado”, expresó.

Carolina Tohá

Siempre se expresó como fiel seguidora de la U (Twitter/X)

Su perfil moderado, de centro y, en específico, su condición de mujer están vistos como atributos claves para enfrentar los desafíos que el Socialismo Democrático. De allí la importancia de la ministra del Interior, que figura como posible carta para la presidencial 2025. Carolina Tohá siempre ha sido seguidora de la Universidad de Chile. En varias entrevistas ha compartido su afición por el equipo.

Hace unos años atrás, cuando era alcaldesa de Santiago , se dio una historia muy particular. Tohá se mostró contraria a la idea de los dirigentes universitarios de construir su estadio en un sector ubicado en Estación Central: “Se trata de una propuesta que no considera el impacto negativo que tendría sobre los vecinos de Santiago” , señaló en aquel momento.

José Antonio Kast

Sin ser un total fanático, alienta a la UC y a La Roja (Twitter/X)

Conocido por sus ideas ultraconservadoras, Kast ha defendido el legado de Augusto Pinochet y se ha posicionado como el referente de la extrema derecha chilena . En 2019 fundó el Partido Republicano , que agrupa a veteranos militantes derechistas y a independientes bajo un ideario ultraconservador . Se ha convertido en uno de los líderes más visibles de la oposición, especialmente desde que se postuló a la presidencia en 2021.

Kast representa una postura conservadora y nunca se ha mostrado abiertamente hincha fanático de algún club , pero tiempo antes de las elecciones presidenciales confesó su militancia futbolística en la Universidad Católica gracias a uno de sus cuñados: “Me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el ‘Chuleta’ Prieto” , esgrimió.

Daniel Jadue

Por ideología y orígenes, su equipo es Palestino (Twitter/X)

Tal vez, el fanatismo de Jadue por el fútbol no sea tan expresivo como algunos de sus principales contendientes en el arco político actual del país. Sin embargo, fiel a muchos descendientes de la colonia árabe en el país, el ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC) es también seguidor de Palestino.

Hoy en día, Chile cuenta con la comunidad palestina más grande fuera de Oriente Medio. Ante esto, Jadue explica: “Soy hincha de Palestino porque es mucho más que un club de fútbol, es una herramienta de la causa Palestina. Yo me puedo olvidar el tremendo escándalo que armaron cuando cambiamos los números 1 por el mapa de Palestina y de esa polera con el número 11 con el mapa de Palestina en la espalda se vendieron millones en todo el mundo. Palestino es un elemento especial de la identidad Palestina mundial”.

Michelle Bachelet

La ex presidenta, siempre alentando a La Roja (Twitter/X)

Fiel seguidora de los diferentes representativos deportivos del país , Michelle Bachelet nunca se mostró simpatizante de un equipo en particular de su país, más allá de sentirse mejor representada por algunos de los equipos menos populares . A diferencia de esto, sí expresó públicamente su admiración y respaldo a La Roja , en muchas oportunidades siguiendo los partidos desde el estadio.

Durante su segundo mandato al frente del país (2014-2018), la Selección Chilena vivió el momento futbolístico más brillante de su historia deportiva, al consagrarse en dos años consecutivos, como campeón de la Copa América. Por eso, la entonces Presidenta fue a visitarlos y le dedicó algunas palabras al bicampeón de América: “Esta es mi tercera vez aquí saludando a los jugadores. Vengo para decirles lo agradecidos que estamos como país por las alegrías que nos han dado“.

Sebastián Piñera

Nació Cruzado, pero terminó alentando al Colo Colo (X)

Dos veces presidente de Chile, el empresario se hizo popular luego de comprar el paquete accionario mayoritario de la sociedad anónima que controlaba al Colo Colo. Pero su historia futbolística comienza con Universidad Católica, club del que realmente era hincha. Sí, aun siendo hincha del Cruzado, el empresario asumió el control del conjunto colocolino y obtuvo su concesión hasta 2035.

Fue su hermano Miguel quien, después de la derrota electoral ante Michelle Bachelet en 2005, le recomendó meterse de lleno en el fútbol y asumir el control de Colo Colo. “¿Quién es de la Católica? 10 manitos. ¿Quién es de la U? 30 manitos. ¿Y quién es de Colo Colo? 50 manitos. Ahí le dije: ‘Hermano, si quieres ser Presidente, tienes que ser colocolino‘”, reveló el hermano de Piñera. Justamente, al llegar a esa posición de poder, lo llevó a desprenderse en 2017 de su paquete accionario.

Gabriel Boric

Sin dudas, uno de los hinchas más pasionales de la UC (Instagram)

En 2021, Gabriel Boric se impuso en las elecciones presidenciales con alrededor del 55,86% de los votos, lo que lo convirtió en el nuevo mandatorio de Chile . Hasta hace algunos años era un desconocido, ya que su figura emergió de las protestas sociales que se replicaron en el país.

Boric en un fiel seguidor de los Cruzados y cada vez que tiene la oportunidad lo deja en claro en sus redes sociales. Incluso, acostumbra a compartir fotos en su cuenta de Instagram en la que se lo ve alentando al equipo en el estadio, lugar al que concurre con frecuencia. “Hay tres cosas claras sobre mí: soy magallánico, de izquierda y cruzado”, se autodefinió el joven luego de ser electo mandatario. El amor por los colores de la Católica es una tradición familiar en la familia Boric, ya que todos son simpatizantes del elenco de la franja y jamás se perdían de ver un partido, aun cuando vivían en Punta Arenas.