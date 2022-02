Juan Cristóbal Guarello: "Colo Colo no genera si no tiene un puntero neto por izquierda"

Colo Colo volvió a empatar por el Campeonato Nacional, esta vez frente a Audax Italiano por 1-1 en el Monumental, y sumó su segundo empate en tres partidos en el torneo. Una vez terminado el encuentro, el periodista Juan Cristóbal Guarello se refirió a lo hecho por los dirigidos por Gustavo Quinteros, donde los albos terminaron con 10 jugadores en el terreno de juego y fallaron un penal.

El "Tenor" de ADN Deportes comenzó haciendo hincapié en el funcionamiento ofensivo del Cacique, manifestando que "(Juan Martín) Lucero no puede jugar solo con una punta al lado. Tiene que jugar con alimentación por las bandas, y Colo Colo por la izquierda no genera si no tiene un puntero neto como Zavala u Oroz"

Guarello también habló sobre el momento del uruguayo-peruano Gabriel Costa, quien ha tenido un irregular comienzo de Campeonato: "Costa se junta con Gil y llega a posición de remate, el problema es que está sin seguridad. Está muy inseguro a la hora de definir, y lo demostró en el penal, donde le pegó apenas sobre el sector izquierdo del portero Joaquín Muñoz, y luego tuvo un mano a mano que era para definir con aplomo, y también le pega de forma blanda. En el segundo tiempo también tuvo un par de ocasiones con ventaja y falla en el control. No está fino".

El ganador del Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2011 criticó también la elección de Costa para lanzar el segundo penal para Colo Colo, después de que Lucero convirtiera el primero: "Si viste que Lucero definió el penal con contundencia, ¿para qué le das a Costa el otro?, ¿porque venía bajo? me parece que son decisiones algo amateurs. Se arriesga, y se termina hipotecando el resultado, y Colo Colo perdiendo dos puntos que a la larga pueden ser fundamentales".

El Cacique buscará retornar a los triunfos el próximo domingo 27 de febrero al mediodía, cuando visite a Huachipato en el estadio CAP Acero de Talcahuano