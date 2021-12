Juan Cristóbal Guarello considera que Gabriel Ávalos es una apuesta en Colo Colo: "No es un goleador"

Colo Colo está cerca de fichar al centrodelantero paraguayo de 31 años, Gabriel Ávalos. Juan Cristóbal Guarello cree que la llegada del futbolista que jugó la última temporada en Argentinos Juniors sería una apuesta.

"En esta temporada Ávalos hizo siete goles en la Liga, tres en la Copa Argentina y un gol en la Copa Libertadores. Para mí es una apuesta apuesta, porque en verdad él ha tenido una carrera muy sinuosa, estuvo en Peñarol no anduvo, jugó harto en Nueva Chicago, no anduvo en Godoy Cruz, en Patronato el primer año no anduvo, el segundo un poquito mejor, pero su máxima fue este año en Argentinos Juniors con siete goles en 26 partidos", dice en Los Tenores de ADN.

Guarello considera que el delantero suma con otras características, no obstante, advierte sobre el tema de los tantos: "Como pívot puede funcionar, pero no es un goleador, puede aguantar la pelota para que llegue (Pablo) Solari, (Gabriel) Costa, pero no es un pepero", expresa.

Luka Tudor asegura que el registro goleador del atacante en el último año es bueno: "Hacer siete goles en Argentina con Argentinos Juniors. O sea, son 15, 20 goles en Chile", opina el Tenor Goleador.

El periodista replica: "Eso no es tán fácil, porque en Argentinos Juniors muchos equipos te salen a buscar y te dan espacios, en Colo Colo la mayoría de los partidos en el Monumental es con los equipos metidos en dos líneas de cuatro".