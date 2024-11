Los equipos del fútbol chileno preparan sus artillerías para lo que es la conformación de los planteles pensando en la temporada 2025, donde los albos van por el bicampeonato y por cierto, competir en la Copa Libertadores.

Es por eso, que Jorge Almirón tiene claro lo que quiere y en ese sentido, la dirigencia comienza a delinear desde este miércoles, los requerimientos del entrenador argentino.

Y uno de esos puestos a llenar es el de un delantero, que le compita palmo a palmo al cordobés, Javier Correa. Y fue Juan Cristóbal Guarello, quien instaló un nuevo nombre como opción para sumarse al Cacique.

“Colo Colo tiene a Correa, Zavala y Cepeda. Salió publicado que van a liberar a Damián Pizarro, ¿A dónde lo van a mandar? ¿A segunda división? Cuidado con ser suplente en el Citadella”, sostuvo en Deportes en Agricultura.

“Lo malo, es que Pizarro no jugó nada y tiene tres partidos, creo, en el primavera”, agregó el comentarista durante la presente jornada.

Guarello: “Sería perfecto”

Desde luego, el comunicador sostiene que no sería una buena idea llevarlo a Brasil. “Hay que tener cuidado, porque lo mandas a Brasil y en esos planteles de 40 jugadores, lo que le pasó a Carlos Palacios, Ángelo Araos o a Luciano Arriagada, desapareces. Vas, no juegas y te comes tres años. Hay que pensar a veces, en el jugador”, argumentó.

Guarello, ve con buenos ojos el retorno de Pizarro a Colo Colo (Photosport)

Es por eso, que instó a la dirigencia alba, que negocien con los italianos por el joven atacante. “Udinese pagó en chirlitos, deben 800 cuotas y hay espacio para negociar. Yo creo que a Damián Pizarro, volver a Colo Colo, sería perfecto”, cerró Guarello.