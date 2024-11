Universidad de Chile trabaja firmemente en lo que es la conformación de su plantel para la temporada 2025, en la que analiza la continuidad de algunos jugadores, la renovación de otros y la posibilidad de incorporar refuerzos para nutrir la plantilla.

Sobre este tema, el periodista nacional, Juan Cristóbal Guarello se refirió en Radio Agricultura a la inminente partida del atacante Cristián Palacios, quien a pesar de tener una aceptable cuota de gol, no seguiría en el ‘Romántico Viajero’ para el 2025.

“Trece goles a quién. ¿Cómo juega los partidos decisivos, cómo juega los clásicos? El análisis que hace Gustavo Álvarez es: está bien, me hizo goles, pero en los partidos fundamentales tuve que poner a Guerra. Eso es”, comenzó señalando Guarello.

A lo que es la historia de los goleadores azules, el reconocido comunicador indicó de un jugador que le recordó mucho a lo que hizo Cristián Palacios en la U, quien no se pudo afirmar nunca como un goleador dentro del plantel dentro de su estancia.

“e acordé del caso de Juan Carlos Ibáñez, que hacía muchos goles en la U, pero no hacía los goles decisivos. Por eso es que Rodrigo Goldberg, Cuqui Silvani, Flavio Maestri… Siempre buscan otro para acompañar a Marcelo Salas”.

“Salas te hacía el 1-0, el 1-1, el 2-1. Ibáñez te hacía el gol del 4-0 y el 5-0. Todos los goles valen igual, sí, más o menos”, profundizó.

Finalmente, Guarello destapó las grandes razones que habrían inclinado a Gustavo Álvarez de no contar con el ‘Chorri’ para la temporada 2025 en la Universidad de Chile, dejando en evidencia que Palacios nunca pudo imponerse en los momentos más importantes.

“Yo creo que el hecho de que en los clásicos no fuera desequilibrante, y en las fechas finales Álvarez vio que Guerra estaba en mejores condiciones, dijo no me sirve. La U necesita un delantero que sea desequilibrante siempre, no sólo en los partidos cómodos. Palacios falló tres penales en clásicos. Da la impresión que los partidos importantes le pesan, es así. La presión”, cerró.